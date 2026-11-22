Franco Colapinto volvió a sonreír. Después de seis carreras con las manos vacías, el piloto argentino regresó al Top 10 y a la zona de puntos en este tramo final del campeonato 2026 de la Fórmula 1.

El piloto de Alpine debió esforzarse al máximo para mantenerse en la batalla y poder aprovechar las distintas alternativas que se presentaron en el Gran Premio de Las Vegas. Y al final del día, hubo recompensa: el pilarense concluyó 6°, igualó su mejor resultado (Canadá) y sumó ocho valiosas unidades.

Aunque dejó su sello con una brillante largada (pasó de 8° a 6°), Colapinto rápidamente cayó en el clasificador, alegando problemas de sobrecalentamiento en el tren trasero, con un set de neumáticos blandos que no rindió lo esperado en términos de tracción.

Pero el panorama cambió en la vuelta 20, cuando pasó por boxes y renovó caucho (colocó goma de compuesto medio). Allí comenzó la verdadera carrera del piloto argentino, que se llevó puntos por novena vez en el año, quedando 12° en el campeonato con 35.

¡¡DE 11° A 9°!! ¡¡UNA LOCURA LO DE FRANCO COLAPINTO PARA SUPERAR EN UNA SOLA MANIOBRA A LOS DOS MCLAREN!! 📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/tTSsS6DNzw — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

«El primer stint con los blandos usados fue muy malo. Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien. Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor», comentó Colapinto post carrera.

Y agregó: «Tenía mucho más agarre, así que estaba en una situación mucho mejor y era mucho más competitivo. Entonces pudimos adelantar y hacer maniobras. Y creo que, para el equipo, después de todas estas últimas carreras, es muy positivo estar peleando ahí adelante y volver a estar en los puntos, con los dos autos entre los seis primeros. Es muy, muy bueno».

La carrera de Las Vegas se destacó por la espectacular lucha en pista de principio a fin; algo potenciado por las largas rectas y la particular gestión de las baterías que integran las unidades de potencia de 2026. Esa evidente falta de energía al final de la “Strip” (más de un kilómetro de extensión) generó gran cantidad de adelantamientos. Para Colapinto, se vio bien en TV, pero no es lo mejor desde el coche.

«Si estás adelante y tenés una diferencia de ocho décimas con el auto de atrás, te va a adelantar de todos modos, así que eso no es muy divertido. Estás empujando realmente fuerte, haciendo las maniobras a la salida de las curvas, y aun así te pasan», dijo.

¿LO MOTIVÓ BOCA? ¡Enorme largada de Franco Colapinto en Las Vegas adelantando tres posiciones! 📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/XMpLs3FMNG — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

«Cuando empezás a pelear, alguien despliega mucha energía en una recta, pero después no despliega en la siguiente, y entonces te supera ahí, y después vos contraatacás. Se pierde como un segundo en cada adelantamiento. No sé. Creo que para la televisión está muy bien. Para los aficionados, probablemente el espectáculo fue genial«.

Amén de ello, el argentino quedó conforme con el rendimiento de su Alpine durante todo el fin de semana. Rápidos desde el viernes, los dos autos del team francés pudieron pelear palmo a palmo con los equipos top de la parrilla, llegando, por momentos, a situarse en posición de podio. Pierre Gasly, que llegó a ser 3°, concluyó en el 5° puesto; es decir, 18 buenos y necesarios puntos para el equipo.

«Personalmente, si estamos peleando con los equipos de punta, fue muy lindo. Así que estoy muy contento. Poder adelantar a los McLaren y a los Ferrari es muy divertido para nosotros, y es algo que no podemos hacer muy seguido. Desde Monza no habíamos vuelto a hacerlo y ahora estamos peleando contra ellos. Así que eso fue muy positivo y creo que, después de estas dos últimas carreras difíciles, el equipo se merece este resultado, y estoy muy feliz«, finalizó.