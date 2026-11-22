Este domingo 22 de noviembre trae un alivio meteorológico para gran parte de Neuquén y Río Negro. Luego de una jornada sabatina atravesada por el alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas y chaparrones aislados, ambos organismos oficiales coinciden en que mejoran las condiciones del tiempo en toda la región, con presencia de sol, nubosidad variable y vientos moderados del sector oeste y suroeste.

De acuerdo al pronóstico de la Autoridad Intercuencas (AIC), durante este domingo se consolida el mejoramiento con vientos moderados a regulares. Estas condiciones de estabilidad y poco cambio térmico se sostendrán hacia el lunes, como antesala del ingreso de aire más cálido que provocará un marcado ascenso de la temperatura a partir del martes.

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El pronóstico en el Alto Valle y Valle Medio: sol y temperaturas agradables

En las localidades valletanas desaparece la probabilidad de precipitaciones y regresa el tiempo bueno, con amplitud térmica entre la mañana fresca y una tarde templada a cálida.

Neuquén capital: el SMN prevé una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 25°C , sin lluvias y con vientos moderados del suroeste de entre 25 y 32 km/h . Por su parte, la AIC estima una mínima de 10°C y una máxima de 26°C , con cielo despejado durante el día y mayormente cubierto hacia la noche.



el SMN prevé una temperatura mínima de y una máxima de , sin lluvias y con vientos moderados del suroeste de entre . Por su parte, la AIC estima una mínima de y una máxima de , con cielo despejado durante el día y mayormente cubierto hacia la noche. General Roca: la AIC pronostica una jornada con cielo despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 26°C , tras una mañana fresca que partió desde los 6°C .



la AIC pronostica una jornada con cielo despejado y una temperatura máxima que alcanzará los , tras una mañana fresca que partió desde los . Villa Regina: se espera un domingo con buen tiempo, una mínima de 12°C y una máxima que trepará hasta los 27°C , acompañada por vientos moderados con ráfagas que podrían rondar los 40 km/h.



se espera un domingo con buen tiempo, una mínima de y una máxima que trepará hasta los , acompañada por vientos moderados con ráfagas que podrían rondar los 40 km/h. Choele Choel: en el Valle Medio el termómetro oscilará entre los 13°C de mínima y los 26°C de máxima, con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado y viento moderado.

La cordillera y el centro-norte neuquino: ambiente fresco y viento del oeste

En la zona andina el descenso térmico tras el paso del frente inestable se hará sentir con mayor fuerza, aunque sin lluvias previstas para el resto de la jornada.

San Carlos de Bariloche: el SMN anuncia una jornada sin precipitaciones, con una mínima de 6°C y una máxima de apenas 12°C . El viento soplará de forma constante desde el sector oeste a velocidades de entre 20 y 29 km/h .



el SMN anuncia una jornada sin precipitaciones, con una mínima de y una máxima de apenas . El viento soplará de forma constante desde el sector oeste a velocidades de entre . San Martín de los Andes: se espera un domingo con nubosidad variable (parcialmente nublado por la mañana y más cubierto hacia la tarde), una mínima de 5°C y una máxima de 16°C , con vientos del oeste.



se espera un domingo con nubosidad variable (parcialmente nublado por la mañana y más cubierto hacia la tarde), una mínima de y una máxima de , con vientos del oeste. Villa La Angostura: continuará el ambiente frío a fresco, con temperaturas que se moverán entre los 4°C y los 14°C , cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector oeste.



continuará el ambiente frío a fresco, con temperaturas que se moverán entre los , cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector oeste. Zapala: en el centro de la provincia habrá alternancia de nubes y sol, sin lluvias a la vista, con una mañana fría de 4°C y una máxima agradable de 23°C , bajo viento moderado del oeste.



en el centro de la provincia habrá alternancia de nubes y sol, sin lluvias a la vista, con una mañana fría de y una máxima agradable de , bajo viento moderado del oeste. Chos Malal: la AIC indica una mejora definitiva tras la inestabilidad del sábado. El cielo estará despejado, con una mínima fría de 2°C y una máxima de 21°C, dando inicio a un paulatino ascenso térmico.

La costa atlántica: cielo parcialmente nublado y brisa del suroeste

Para quienes disfrutan del fin de semana en el litoral rionegrino, el domingo se presentará estable, aunque con temperaturas moderadas producto de la circulación de aire desde el sur y suroeste.