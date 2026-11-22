Quienes tienen un reclamo por el servicio eléctrico en Río Negro ahora pueden consultar cómo avanza su expediente sin depender de los horarios de atención del organismo. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) puso en marcha una plataforma digital que centraliza la presentación y el seguimiento de las gestiones en una misma cuenta.

La herramienta permite iniciar un reclamo, acceder a la información del trámite y revisar su estado desde cualquier lugar de la provincia con conexión a internet.

Cómo hacer un reclamo eléctrico y consultar su estado en Río Negro

El sistema está disponible a través del sitio reclamos.eprern.gov.ar. Quienes ingresan por primera vez deben seleccionar la opción «Nuevo reclamo» para registrarse con un correo electrónico y una contraseña.

Durante el proceso, la plataforma solicita información sobre la relación de la persona con el suministro eléctrico y la distribuidora que presta el servicio.

Una de las posibilidades que incorpora el sistema es que también pueden registrarse personas que no son titulares del suministro, lo que permite que familiares o allegados acompañen y gestionen el reclamo.

Una vez iniciado el trámite, se puede ingresar nuevamente al portal y seleccionar «Consultar un reclamo» para conocer su estado y acceder a la información disponible sobre el expediente.

Qué cambia con el nuevo sistema digital del EPRE

Hasta ahora, quienes necesitaban conocer el avance de una gestión debían comunicarse con el organismo para solicitar información. Con la nueva plataforma, esa consulta queda disponible de manera online, sin necesidad de realizar una gestión adicional.

La iniciativa forma parte de la política de modernización del Estado provincial y busca simplificar la atención ciudadana, concentrando en un mismo espacio la presentación y el seguimiento de los reclamos vinculados al servicio eléctrico.

El EPRE avanza hacia un nuevo ente regulador en Río Negro

La puesta en marcha del portal también se enmarca en la transición hacia el Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC), creado mediante la Ley 5883, que contempla la integración de la regulación de los servicios de electricidad, agua potable y saneamiento.

En esta primera etapa, el sistema digital está destinado a la gestión de reclamos vinculados al servicio eléctrico a través del EPRE.