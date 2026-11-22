LAGOS VDA. DE PASANNITI, ALICIA NOEMI Kuki y familia Fuertes participan su deceso y acompañan a Tano y Gustavo en estos momentos de dolor elevando una oración en su memoria.

NEME DE BONACCHI, NORAH LUCRECIA Falleció en Gral. Roca a los 79 años. Su esposo: Adolfo Orlando Bonacchi. Sus hijos: Adolfo Luis, Juan Pablo y Franco. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos serán velados hoy de 15 a 19 en sala «A» del CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES , Evita y Ruta 6, y recibirán sepultura en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO