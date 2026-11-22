Necrológicas de hoy, domingo 22 de noviembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, domingo 22 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
LAGOS VDA. DE PASANNITI, ALICIA NOEMI
Kuki y familia Fuertes participan su deceso y acompañan a Tano y Gustavo en estos momentos de dolor elevando una oración en su memoria.
NEME DE BONACCHI, NORAH LUCRECIA
Falleció en Gral. Roca a los 79 años. Su esposo: Adolfo Orlando Bonacchi. Sus hijos: Adolfo Luis, Juan Pablo y Franco. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos serán velados hoy de 15 a 19 en sala «A» del CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES , Evita y Ruta 6, y recibirán sepultura en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
NEME DE BONACCHI, NORAH
Falleció en General Roca, el día 21 de noviembre de 2026. El Directorio, Socios, Cuerpo Médico y Personal de Clínica Roca S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera socia de la empresa. Acompañan a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento, expresando sus más sinceras condolencias y elevando una oración en su memoria.
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