Integra Neuquén: así será el nuevo desarrollo con 3.204 lotes y 11 mil soluciones habitacionales junto al PIC
La Municipalidad de Neuquén y el gobierno provincial presentaron un plan urbano que combinará viviendas unifamiliares, edificios de hasta 15 metros y sectores comerciales. Las obras de servicios comenzarán a principios de 2027 y finalizarán en octubre de ese mismo año.
La Municipalidad de Neuquén y el gobierno provincial anunciaron el lanzamiento de Integra Neuquén, un desarrollo urbano que proyecta 11 mil soluciones habitacionales a partir de la generación de 3.204 lotes en las inmediaciones del nuevo Parque Industrial Capital (PIC). La iniciativa está destinada a trabajadores neuquinos y busca acompañar el crecimiento productivo de la zona con planificación habitacional y comercial.
Durante la presentación, el intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacaron la articulación entre el Estado municipal y el provincial.
«Se trata de una de las iniciativas más importantes que llevará adelante el municipio», resaltó el jefe comunal.
Por su parte, Pasqualini afirmó: «El gobierno municipal y el provincial tienen algo muy importante que es planificación y un rumbo claro», y agregó que desde la gestión avanzaron en crear una política pública que garantice el acceso a un loteo porque «pensamos en nuestra gente y en que tengan oportunidades».
- Capacidad total: 3.204 lotes proyectados para alcanzar 11 mil soluciones habitacionales junto al Parque Industrial Capital.
- Plazos de obra: los trabajos de infraestructura iniciarán en los primeros meses de 2027 y concluirán en octubre de ese año.
- Demanda inicial: la propuesta registró 500 familias preinscriptas en apenas tres días.
Diseño urbano, dimensiones y alturas permitidas
El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, explicó que el proyecto fue diseñado a partir de un estudio integral del territorio junto a ingenieros, agrimensores, arquitectos y especialistas en medio ambiente, quienes realizaron escaneos del suelo y relevaron infraestructuras existentes como oleoductos, acueductos y líneas eléctricas.
«Está pensado con diferentes alturas y densidades, por lo cual entendemos que la capacidad que tiene es de desarrollar 11 mil soluciones habitacionales», destacó Zapata.
Además, señaló que trabajaron junto a profesionales de distintas universidades para diseñar un sistema de macro manzanas: “La propuesta contempla sectores de media y alta densidad en los laterales, mientras que hacia el interior de las grandes manzanas se proyectan construcciones de menor densidad y circulación restringida. La planificación también incluye espacios verdes distribuidos en todo el desarrollo”, detalló.
Del total de 3.204 lotes, 2.800 estarán destinados a viviendas unifamiliares y los 404 restantes a desarrollos multifamiliares y construcciones en altura. El fraccionamiento contempla cuatro medidas de terrenos según su uso:
- Lotes de 40 x 35 metros y 20 x 35 metros: los de mayor superficie se destinarán a proyectos multifamiliares con zócalo comercial privado, con una altura máxima de 15 metros. También se prevén parcelas para desarrollos multifamiliares de gestión pública-privada con un tope de 12 metros.
- Lotes de 8 x 35 metros y 8 x 20 metros: estos últimos estarán orientados a viviendas unifamiliares de interés social, con una altura máxima permitida de nueve metros.
Plazos de infraestructura y esquemas de inversión
El cronograma oficial establece que las obras de infraestructura básica —que incluyen redes de servicios, electricidad y ejecución de cordón cuneta— comenzarán durante los primeros meses de 2027, con fecha de finalización prevista para octubre de 2027. En cuanto a la respuesta inicial a la convocatoria, Zapata subrayó: “En apenas tres días se inscribieron 500 familias interesadas en acceder a las propuestas habitacionales”.
Respecto al financiamiento y la ejecución, el funcionario indicó que una parte del desarrollo estará a cargo del municipio, otra se realizará en conjunto con el gobierno provincial y también se prevé la participación de inversores privados. “Tenemos la normativa necesaria para poder crear urbanizaciones y construcciones por el método de consorcio urbanístico, en conjunto entre el sector público y privado”, sostuvo Zapata.
“Integra Neuquén busca articular el crecimiento del sector industrial con la planificación urbana y la generación de nuevas oportunidades habitacionales, a partir de un desarrollo que combinará distintas modalidades de construcción y participación pública y privada”, concluyó el titular del IMUH.
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