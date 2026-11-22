El desarrollo urbano Integra Neuquén contará con 3.204 lotes y alcanzará las 11 mil soluciones habitacionales en las inmediaciones del nuevo Parque Industrial Capital.

La Municipalidad de Neuquén y el gobierno provincial anunciaron el lanzamiento de Integra Neuquén, un desarrollo urbano que proyecta 11 mil soluciones habitacionales a partir de la generación de 3.204 lotes en las inmediaciones del nuevo Parque Industrial Capital (PIC). La iniciativa está destinada a trabajadores neuquinos y busca acompañar el crecimiento productivo de la zona con planificación habitacional y comercial.

Durante la presentación, el intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacaron la articulación entre el Estado municipal y el provincial.

«Se trata de una de las iniciativas más importantes que llevará adelante el municipio», resaltó el jefe comunal.

Por su parte, Pasqualini afirmó: «El gobierno municipal y el provincial tienen algo muy importante que es planificación y un rumbo claro», y agregó que desde la gestión avanzaron en crear una política pública que garantice el acceso a un loteo porque «pensamos en nuestra gente y en que tengan oportunidades».

Capacidad total: 3.204 lotes proyectados para alcanzar 11 mil soluciones habitacionales junto al Parque Industrial Capital.



3.204 lotes proyectados para alcanzar 11 mil soluciones habitacionales junto al Parque Industrial Capital. Plazos de obra: los trabajos de infraestructura iniciarán en los primeros meses de 2027 y concluirán en octubre de ese año.



los trabajos de infraestructura iniciarán en los primeros meses de y concluirán en de ese año. Demanda inicial: la propuesta registró 500 familias preinscriptas en apenas tres días.

Diseño urbano, dimensiones y alturas permitidas

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, explicó que el proyecto fue diseñado a partir de un estudio integral del territorio junto a ingenieros, agrimensores, arquitectos y especialistas en medio ambiente, quienes realizaron escaneos del suelo y relevaron infraestructuras existentes como oleoductos, acueductos y líneas eléctricas.

«Está pensado con diferentes alturas y densidades, por lo cual entendemos que la capacidad que tiene es de desarrollar 11 mil soluciones habitacionales», destacó Zapata.

Además, señaló que trabajaron junto a profesionales de distintas universidades para diseñar un sistema de macro manzanas: “La propuesta contempla sectores de media y alta densidad en los laterales, mientras que hacia el interior de las grandes manzanas se proyectan construcciones de menor densidad y circulación restringida. La planificación también incluye espacios verdes distribuidos en todo el desarrollo”, detalló.

Del total de 3.204 lotes, 2.800 estarán destinados a viviendas unifamiliares y los 404 restantes a desarrollos multifamiliares y construcciones en altura. El fraccionamiento contempla cuatro medidas de terrenos según su uso:

Lotes de 40 x 35 metros y 20 x 35 metros: los de mayor superficie se destinarán a proyectos multifamiliares con zócalo comercial privado, con una altura máxima de 15 metros . También se prevén parcelas para desarrollos multifamiliares de gestión pública-privada con un tope de 12 metros .



los de mayor superficie se destinarán a proyectos multifamiliares con zócalo comercial privado, con una . También se prevén parcelas para desarrollos multifamiliares de gestión pública-privada con un tope de . Lotes de 8 x 35 metros y 8 x 20 metros: estos últimos estarán orientados a viviendas unifamiliares de interés social, con una altura máxima permitida de nueve metros.

Plazos de infraestructura y esquemas de inversión

El cronograma oficial establece que las obras de infraestructura básica —que incluyen redes de servicios, electricidad y ejecución de cordón cuneta— comenzarán durante los primeros meses de 2027, con fecha de finalización prevista para octubre de 2027. En cuanto a la respuesta inicial a la convocatoria, Zapata subrayó: “En apenas tres días se inscribieron 500 familias interesadas en acceder a las propuestas habitacionales”.

Respecto al financiamiento y la ejecución, el funcionario indicó que una parte del desarrollo estará a cargo del municipio, otra se realizará en conjunto con el gobierno provincial y también se prevé la participación de inversores privados. “Tenemos la normativa necesaria para poder crear urbanizaciones y construcciones por el método de consorcio urbanístico, en conjunto entre el sector público y privado”, sostuvo Zapata.

“Integra Neuquén busca articular el crecimiento del sector industrial con la planificación urbana y la generación de nuevas oportunidades habitacionales, a partir de un desarrollo que combinará distintas modalidades de construcción y participación pública y privada”, concluyó el titular del IMUH.