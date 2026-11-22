La aridez de la margen sur vista desde las bardas, el río caudaloso, el verde de las chacras y como telón de fondo la ciudad de General Roca. La accesibilidad supone reconocer qué sectores admiten usos recreativos y cuáles requieren protección. Foto: Archivo.

Cuando hablamos de espacio público, solemos pensar en plazas, parques, veredas y costaneras. Sin embargo, existe otra dimensión que merece nuestra atención: los ambientes naturales que forman parte de nuestras ciudades y sus territorios próximos. Los ríos, las bardas, las costas y los paisajes abiertos no son solamente escenarios que contemplamos o límites que condicionan el crecimiento urbano. También pueden constituirse en espacios de encuentro, recreación y reconocimiento de nuestro entorno. En el Alto Valle, la relación entre las ciudades y sus ambientes naturales plantea una oportunidad, pero también una responsabilidad. ¿Qué posibilidades tenemos de acceder a esos paisajes? ¿Cómo podemos incorporarlos a la vida cotidiana sin degradarlos? ¿Qué papel deben asumir el Estado y la ciudadanía para reconocerlos, valorarlos y garantizar su uso colectivo?

El desafío no consiste simplemente en construir infraestructura sobre estos ambientes, sino en generar las condiciones para que puedan ser accesibles, conectados y disfrutados por todos, preservando al mismo tiempo sus características naturales.

Recuperar el vínculo con los ríos

Las transformaciones de las costas de los ríos Limay y Neuquén en la ciudad de Neuquén muestran una decisión urbana significativa: recuperar el contacto de la ciudad con sus ríos y convertir sectores de acceso limitado en espacios de uso colectivo. Estas intervenciones permiten reconocer el potencial de los bordes naturales como parte de la estructura pública de una ciudad y abren una pregunta que trasciende sus límites: ¿podríamos pensar una estrategia regional para el río Negro?

Su recorrido por el Alto Valle conecta territorios urbanos y rurales, chacras productivas y paisajes naturales, atravesando localidades como Cipolletti, Fernández Oro, Allen —incluido Guerrico— y General Roca. Sin embargo, vivir cerca del río no siempre significa poder llegar a sus orillas. En muchos sectores, la falta de accesos, recorridos y espacios de permanencia limita la posibilidad de reconocerlo como parte de nuestra vida cotidiana.

¿Los habitantes del Alto Valle reconocemos al río Negro como un espacio público? ¿Qué posibilidades tenemos hoy de recorrerlo y disfrutarlo? ¿Podríamos construir una red de accesos y recorridos que vincule las localidades con sus costas?

No se trata necesariamente de urbanizar toda la ribera ni de reproducir un mismo modelo de intervención en cada sector. Un sendero, una bajada al río, un mirador o un área de descanso pueden generar nuevas formas de encuentro con la naturaleza, respetando las condiciones ambientales de cada lugar. La clave está en reconocer las particularidades del territorio y proyectar intervenciones adecuadas a ellas.

En este proceso, el Estado tiene un papel fundamental. No solo como responsable de ejecutar obras, sino como garante del acceso público, articulador entre jurisdicciones y promotor de una planificación que permita conectar sectores hoy aislados. También debe compatibilizar los usos productivos y recreativos, regular las intervenciones y preservar los valores ambientales y paisajísticos de las costas. La continuidad de estos espacios requiere políticas que superen las iniciativas aisladas y los límites administrativos de cada municipio.

Accesibilidad y conservación: una relación necesaria

La posibilidad de acercarnos a los ambientes naturales también exige preguntarnos de qué manera intervenimos sobre ellos. En Neuquén, las intervenciones recientes sobre las bardas, con apertura de calles y grandes movimientos de suelo, pusieron en evidencia una tensión entre las necesidades de conectividad y crecimiento urbano y la preservación de un paisaje que forma parte de la identidad ambiental de la ciudad.

El debate no debería reducirse a estar a favor o en contra de una calle, sino a preguntarnos qué modelo de ciudad estamos construyendo y qué valor le asignamos a sus ambientes naturales. ¿Toda apertura vial representa una mejora en términos de accesibilidad? ¿Cómo evaluar sus efectos sobre la topografía, los escurrimientos naturales, la vegetación y el paisaje? ¿Qué espacios debemos preservar aun cuando las necesidades de circulación y la expansión urbana impulsen su transformación?

La accesibilidad no puede entenderse únicamente como la apertura de calles o la construcción de infraestructura. También implica reconocer qué sectores pueden recibir usos recreativos, cuáles requieren protección y qué tipo de intervenciones resultan compatibles con sus condiciones ambientales.

Un espacio natural accesible no es necesariamente un espacio urbanizado: puede ser un territorio con recorridos acotados, puntos de observación y áreas de permanencia cuidadosamente planificadas.

Esta mirada resulta especialmente pertinente para las costas del río Negro. Si queremos promover un mayor acceso público a la naturaleza, debemos evitar que esa apertura se convierta en una nueva forma de degradación del territorio. El paisaje natural no es un vacío disponible para urbanizar, sino un patrimonio colectivo que necesita planificación, regulación y cuidado.

Construir una conciencia colectiva sobre el paisaje

La responsabilidad del Estado no termina con la construcción de accesos o la ejecución de obras. Estos espacios necesitan mantenimiento, señalización, información y políticas sostenidas que permitan reconocer sus valores y orientar sus usos. Pero su valoración tampoco puede depender exclusivamente de las decisiones institucionales.

La participación ciudadana es fundamental para construir una relación diferente con los ambientes naturales. Conocerlos, recorrerlos, identificar sus características y comprender sus fragilidades son acciones que contribuyen a generar conciencia sobre su importancia. Las organizaciones locales, las instituciones educativas, las asociaciones vecinales y los propios habitantes pueden participar en actividades de reconocimiento, cuidado y difusión de estos paisajes.

No se trata de trasladar a la ciudadanía responsabilidades que corresponden al Estado, sino de reconocer que la construcción de estos espacios como bienes colectivos requiere también apropiación social. Cuando una comunidad conoce y valora un lugar, puede involucrarse en su cuidado, advertir sobre las transformaciones que lo afectan y reclamar políticas para su preservación y uso público.

Un territorio para conectar y compartir

Los ambientes naturales que rodean nuestras ciudades constituyen una oportunidad para ampliar la idea de espacio público. No son solamente lugares de contemplación ni reservas aisladas del crecimiento urbano: pueden formar parte de una red territorial de espacios accesibles, vinculados entre sí y capaces de ofrecer distintas experiencias de encuentro con la naturaleza.

Imaginar una costanera que conecte las localidades del Alto Valle no significa proyectar un paseo continuo de características urbanas sobre toda la ribera. Significa pensar una estrategia común de accesibilidad, conectividad y valoración del río, que reconozca las particularidades de cada tramo y permita que más personas puedan disfrutarlo.

Para avanzar en esa dirección necesitamos un Estado que planifique, garantice el acceso y proteja el patrimonio natural, pero también comunidades que reconozcan estos paisajes como parte de su identidad y de su vida cotidiana. El espacio público no se define solamente por las obras que construimos, sino por las posibilidades que generamos para acceder, permanecer, conocer y compartir.

Quizás el primer paso sea dejar de mirar al río, las bardas y los paisajes naturales como territorios que están fuera de la ciudad. Son parte de nuestro entorno y de nuestra historia. Reconocerlos como espacios de valor colectivo es también asumir la responsabilidad de cuidarlos y garantizar que las generaciones presentes y futuras puedan disfrutarlos.