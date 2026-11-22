

Las Manos de Filippi vuelve a Neuquén con sus clásicos, sus canciones nuevas y una historia que enlaza música y protesta. Esta vez, el encuentro tendrá un condimento especial: compartirán escenario con Eterna Inocencia por primera vez en la ciudad.

¿Cómo es el público neuquino? «Es muy piquetero», responde sin vueltas el cantante y compositor, Hernán «Cabra» de Vega. «En Neuquén, sobre todo, tuvimos contacto con conflictos y eso es un poco lo que también nos gusta a nosotros», agrega.

El recital será el sábado 28 de noviembre, a las 20, en el Casino Magic, en Teodoro Planas 4005. Las entradas están disponibles a través de TuEntrada.com. También se pueden adquirir en los locales Croma, de Perito Moreno 151, en Neuquén, y Nikel, de San Martín 526, en Cipolletti.

Más de 30 años de independencia: los oficios, las canciones y las ganas

Las manos de Filippo es una banda que combina letras de protesta con sátira, mucho humor, y ritmos que se entremezclan con el rock, ska, punk, hip hop y cumbia. Sus canciones cuestionan al poder y acompañan las luchas de los trabajadores.

Crean un escenario donde la denuncia convive con la fiesta. «Los shows nuestros también están cargados de cosas divertidas, ironía, canciones de otro estilo, de muchos estilos», afirma «Cabra» de Vega.

Construir esa identidad propia y sostenerse como banda independiente durante 30 años fue tan difícil como gratificante. Requirió que tuvieran que trabajar en otros rubros por varios periodos. «Soy carpintero, albañil, pintor, lo que sea, todo lo que pueda convencer a la gente que soy», se ríe mientras lo cuenta.

Asegura que, bien o mal, es prácticamente inherente a la música autogestiva, por lo menos al principio. «Eso es común de todos los músicos o artistas independientes. Somos multifacéticos, realizamos todo tipo de oficio», comenta.

Ese bagaje de experiencias se trasluce en sus canciones. «Cabra» de Vega, además, milita hace 30 años en el Partido Obrero. «Siempre estuve cerca de las luchas», remarca.

No se arrepiente de nada. Costó, pero escribe lo que quiere, hace la música que quiere y con quien quiere. «Como banda, siendo independientes, hay que hacer un esfuerzo, quizás muy grande, para seguir adelante. Estamos, siempre estuvimos, dispuestos a hacer esos esfuerzos», enfatiza.

Entre las dificultades del recorrido, señala la disputa por los espacios culturales y lo que define como un avance de la privatización después de la masacre de Cromañón. Frente a ese panorama, reclama más lugares para las bandas nuevas y apoyo estatal para los jóvenes que quieren desarrollar un proyecto. «Todos los que generan cultura no dejan de ser trabajadores con sus conflictos y eso los une», asegura.

El cantante, Hernán «Cabra» de Vega, y el artista plástico, Gabriel Hermo, fundaron la banda en 1992 en Buenos Aires.

Sus inicios en la música, sus influencias y sus canciones más populares

El vínculo de Hernán con la música empezó cerca de los 18 años, con una guitarra y las primeras canciones que pudo armar con los acordes que aprendía. No necesitó mucho más para salir a probarlas a la calle. «Cuando tuve menos de seis canciones, me fui a tocar a la peatonal», recuerda. El espectáculo callejero le exigió ampliar el repertorio y, entre el humor, la televisión, la Iglesia y los políticos, encontró material para construir su estilo.

La primera canción que se popularizó fue «El himno del cucumelo». La cumbia que compuso con Las Manos de Filippi llegó a otros públicos a través de Rodrigo y de las bandas que hicieron sus propias versiones. Después fue el turno de «Señor Cobranza», que alcanzó una difusión masiva con Bersuit Vergarabat.

Lejos de cualquier recelo, celebra que otros artistas interpreten sus temas. «Son diferentes formas también de difundir nuestra música», afirma. Sobre “Señor Cobranza” reconoce que, sin aquella versión, «quizás sería un tema más de lo desconocido de Las Manos».

A la hora de escuchar música, elige el tango. «Estoy fanatizado cada vez más con Gardel», comenta. Además de las canciones, lo inspira la historia de los jóvenes que defendieron esa música hasta convertirla en una expresión que atravesó décadas. No ve tanta distancia entre aquel impulso y el de quienes hoy hacen trap. «Yo creo que es importante que cada generación tenga su música y la defienda contra todo lo que piensen los viejos», sostiene.

Esa apertura también atraviesa el presente de la banda, aunque los clásicos conservan su lugar en los recitales. Para Neuquén, promete canciones de distintas épocas, las cumbias y los temas nuevos de «Que fluya la vibra», su último álbum. «Hay temas que no podemos dejar de tocar», admite, entre ellos «Señor Cobranza». «Esa canción recorrió el mundo antes que nosotros», confiesa.

En el Casino Magic sonará Señor Cobranza de Las Manos de Filippi. (Gentileza).

Las Manos de Filippi y Eterna Inocencia en Neuquén: dos recorridos, una misma noche

Las Manos de Filippi vuelve a la región acompañado por la banda Eterna Inocencia. De Vega recuerda algunos cruces anteriores, entre plazas y festivales. «Siempre tuvimos ganas de hacer algo con Eterna, así que se dio acá en Neuquén y vamos para adelante. Vamos a disfrutar», comenta.

La propuesta reúne en una misma fecha dos recorridos de la escena autogestiva. Cada banda llega con su identidad y su estilo, después de más de 30 años de actividad y de vínculos con distintas generaciones de público. Promete ser una noche diferente, entre el hardcore punk de Eterna y la mezcla de ritmos de Las Manos.

Eterna Inocencia presentará la gira por los 25 años de «A los que se han apagado», uno de los discos centrales de su historia. La celebración propone volver sobre un repertorio que dejó su marca en el hardcore punk latinoamericano. Será la oportunidad de escuchar poner a dialogar las trayectorias de ambas agrupaciones.

Las Manos, por su parte, combinarán los temas de Que fluya la vibra con canciones de distintas épocas. «Vamos a hacer un repaso de todos los temas más conocidos», anticipa la Cabra. Para Las Manos, volver a Neuquén tiene su mística. Recuerda las presentaciones en apoyo a trabajadores de Zanon y Cerámica Neuquén, además de la experiencia de tocar en Cutral Co a pocos meses de la revuelta.

A quienes todavía dudan de comprar la entrada, De Vega les deja una invitación: «Que traten de hacer el esfuerzo y que vengan a pasarla bien, que va a valer la pena».

Las Manos de Filippi y Eterna Inocencia llegan juntos a Neuquén. (Gentileza).

Quiénes integran Las Manos de Filippi y Eterna Inocencia

Las Manos de Filippi está liderada por Hernán “El Cabra” de Vega en la voz principal y Germán “Pecho” Anzoátegui en trompeta y voz. De forma frecuente los acompaña Pablo Marchetti (samplers, teclados y coros), Guido Durán (bajo) y Christian Fabrizio (batería).



La banda nació en Buenos Aires en 1992 de la mano de «Cabra» y el artista plástico, Gabriel Hermo, quien ya no integra el equipo. Su propuesta cruza rock, ska, hip hop, punk y cumbia, con letras sobre las luchas de la clase trabajadora y la juventud, a través del humor e ironía. “Sr. Cobranza”, “Los métodos piqueteros” y “Metete conmigo” forman parte de un repertorio que atravesó distintas generaciones.

Eterna Inocencia cuenta con más de tres décadas de trayectoria y un lugar de referencia dentro del hardcore punk independiente argentino y latinoamericano. La autogestión, una identidad propia y el vínculo con sucesivas generaciones forman parte de su recorrido.