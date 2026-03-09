Iñaki Basiloff celebró la construcción del natatorio olímpico en Neuquén: «Es muy importante para la provincia»

El nadador paralímpico Iñaki Basiloff celebró la construcción del natatorio olímpico en Neuquén. La obra que contempla una pileta de 50 metros con ocho andariveles y otra semiolímpica destinada a entrenamientos y actividades complementarias.

El complejo tendrá una superficie aproximada de 7.600 metros cuadrados y estará integrado por el natatorio principal de 25 por 50 metros y una segunda piscina de 12,50 por 25 metros destinada a entrenamientos y actividades complementarias. Además, el espacio incluirá sectores para espectadores y áreas de apoyo para la realización de competencias.

De concretarse, será el primer complejo natatorio olímpico de la Patagonia dentro de un predio deportivo integral. En la región existen piletas con medidas olímpicas (como la de Deportivo Roca), pero el proyecto neuquino forma parte de un complejo que reunirá distintas disciplinas en un mismo espacio.

El nadador neuquino Iñaki Basiloff, de 24 años, medallista en los Juegos Paralímpicos de París 2024 (oro y bronce) y once veces medallista en campeonatos mundiales, destacó la importancia de contar con una infraestructura de estas características para el desarrollo de la natación en la provincia.

«Estoy contento y agradecido por esta decisión del Gobierno que (considero) le está aportando grandes cosas al deporte. La provincia se merece tener un natatorio de estas características no solo por mí, sino por toda la gente que lo necesita», indicó.

En la misma línea, el deportista se mostró dispuesto a aportar desde su lugar. «Este es un proyecto que necesita ciertas condiciones y calculo que se terminará en unos dos años. Vamos a estar pendientes por si necesitan ayuda», expresó.

Además, valoró la construcción del natatorio olímpico. «Es muy importante para Neuquén y el hecho de que haya sido proyectada en la Ciudad Deportiva es muy bueno porque va a estar ubicada en un espacio estratégico al alcance de todos”.

Basiloff señaló que actualmente muchos nadadores deben entrenar fuera de Neuquén para acceder a piletas de 50 metros. En ese sentido, consideró que el nuevo complejo podría favorecer el crecimiento de la disciplina y la formación de futuros deportistas.

Otro de los nadadores que celebró el proyecto fue Tomás Jouglard, de 17 años, referente provincial en la modalidad de aguas abiertas. El joven viene de ganar la primera fecha del Campeonato Argentino de la especialidad y logró la clasificación a la Selección Argentina que competirá en el primer Campeonato Mundial Junior y en los Juegos Suramericanos que se disputarán en septiembre en Santa Fe.

Jouglard actualmente entrena en esa provincia, donde compite para el club Unión de Santa Fe, justamente para poder acceder a una pileta de 50 metros. Según explicó, este tipo de instalaciones resulta clave para trabajos específicos de entrenamiento, como el control de tiempos y ritmos de competencia.

En su anuncio, el gobernador Figueroa también puso en valor la infraestructura no solo como un medio para el desarrollo del alto rendimiento sino como proyecto integral de desarrollo territorial, inclusión y cohesión social porque “somos una provincia de ríos, de lagos y aprender a nadar es seguridad, es prevención, es salvar vidas”, puntualizó.

Por eso paralelamente al natatorio olímpico anunció la construcción en San Martín de los Andes de una pileta semiolímpica cubierta y climatizada, y el inicio del proyecto para ejecutar una pileta en Zapala y otra en Plaza Huincul, que serán cofinanciadas junto a los municipios.