Zverev le ganó a Khachanov y es el primer finalista del US Open: espera por Tiafoe o Shelton

El festejo de Alexander Zverev, luego de meterse en otra final de un Grand Slam. (Foto: AP)

Alexander Zverev se convirtió en el primer finalista del US Open. El número dos del mundo, derrotó este viernes a Karen Khachanov por 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6), en dos horas y 56 minutos, y avanzó por tercera vez consecutiva a la definición de un Grand Slam.

El alemán comenzó mejor y se llevó el primer parcial por 6-3, pero a partir de allí el encuentro se emparejó. Khachanov sostuvo su saque y llevó los siguientes dos sets al tie-break, donde Zverev logró imponerse en ambos. En el segundo, el ruso incluso tuvo dos set points, aunque no pudo aprovecharlos y terminó cediendo el parcial por 9-7.

Alexander Zverev, en plena acción ante Karen Khachanov en las semifinales del US Open. (Foto: AP)

En el tercero, la historia volvió a repetirse: ninguno logró sacar diferencias y todo se definió nuevamente en el desempate. Zverev tuvo mayor solidez en los puntos decisivos y cerró el partido por 8-6 para meterse nuevamente en la definición del torneo que ya disputó en 2020, cuando perdió la final ante Dominic Thiem.

Será la quinta final de Grand Slam para Zverev, que ya fue campeón de Roland Garros este año y también alcanzó la definición de Wimbledon. De esta manera, buscará conquistar su segundo Major de la temporada y de su carrera, después del título conseguido en París ante Flavio Cobolli.

Ahora deberá esperar para conocer a su rival. Frances Tiafoe y Ben Shelton se enfrentan en el Arthur Ashe Stadium, en la otra semifinal del US Open, con transmisión de ESPN y Disney+ Premium. El ganador será el rival de Zverev en la final.