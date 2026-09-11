Temporal trágico en Misiones: un muerto y graves destrozos por vientos violentos de más de 90 km/h

Un hombre murió durante el temporal que se registró este viernes por la tarde en el norte de la provincia.

Un hombre murió durante el temporal que se registró este viernes por la tarde en el norte de la provincia de Misiones. El fenómeno meteorológico dejó viviendas destruidas, voladuras de techos y cortes generalizados de energía eléctrica y servicios de comunicación.

La víctima era un agricultor de 42 años que estaba en una plantación de yerba mate en la localidad de San Pedro, cerca de su vivienda, según pudo confirmar TN. Su casa también fue destruida por la fuerza del viento.

Según el comunicado oficial de la Policía de Misiones, el fenómeno afectó una franja de aproximadamente 300 metros entre Cruce Caballero —a la altura del kilómetro 1072— y Peñalito Sur. Al menos cinco viviendas sufrieron voladuras de techos. La zona afectada es rural y las imágenes muestran chapas, maderas y escombros de gran tamaño dispersados por el impacto del viento.

¿Tornado o tromba de viento?

Varios medios locales describieron el fenómeno como un tornado, pero la Policía de Misiones fue cautelosa en la terminología oficial a la espera de un análisis más preciso, detalló la meteoróloga Marina Fernández. Los especialistas consultados explicaron que la extensión reducida del área afectada —apenas 300 metros— es compatible tanto con ráfagas descendentes lineales de una supercelda como con un tornado de pequeña escala. En cualquier caso, se registraron ráfagas de más de 90 kilómetros por hora, suficientes para destruir viviendas y provocar la fatalidad.

El noreste argentino estuvo bajo alerta naranja en las últimas horas, con tormentas severas que combinaron lluvias intensas —superiores a 100 milímetros en algunos puntos según las simulaciones—, actividad eléctrica, granizo y vientos violentos. Misiones fue la provincia más afectada, aunque Corrientes y el sur de Brasil también recibieron precipitaciones importantes.

En la tarde, la alerta se redujo a amarilla para el extremo norte de Misiones, aunque la situación de inestabilidad se mantenía activa. Los meteorólogos advirtieron que el agua acumulada en la cuenca del noreste seguirá alimentando los ríos de la Mesopotamia en las próximas horas.

En la zona trabajaron de manera conjunta efectivos de la Policía de Misiones, a través de la Unidad Regional 14, personal del municipio de San Pedro y organismos del Gobierno provincial. Las tareas incluyen la asistencia a las familias damnificadas, el relevamiento de viviendas y caminos afectados y la evaluación de la magnitud total de los daños. Los cortes en el suministro eléctrico y las dificultades en las comunicaciones telefónicas continuaban al momento del reporte.