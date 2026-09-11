Las acciones argentinas avanzaron y el riesgo país tocó su menor nivel en un mes

El riesgo país cayó a su nivel más bajo en el mes. Foto: NA

El S&P Merval avanzó 1,3% en moneda local y 0,9% medido en dólares en la semana, aunque todavía no logró consolidarse por encima de los u$s2.000. En paralelo, el riesgo país cayó 12 puntos hasta 482 unidades, su nivel más bajo en un mes.

El Merval ganó 1,3% y el riesgo país cayó a 482 puntos

El desempeño local se dio en una semana marcada por la continuidad de la desinflación, la estabilidad cambiaria y una nueva desaceleración de la actividad.

En tanto, el BCRA redujo el ritmo de compras de reservas y las tasas en pesos continuaron normalizándose.

A su vez, el Tesoro logró refinanciar los $8,1 billones de vencimientos sin convalidar premios relevantes.

El contexto internacional fue menos favorable, ya que dentro de los principales índices, el S&P 500 cayó 0,85%, el Nasdaq 0,66% y el Dow Jones 1,6%, en medio de tasas largas elevadas, mayor tensión geopolítica y expectativas de una Fed más restrictiva.

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