Las acciones argentinas avanzaron y el riesgo país tocó su menor nivel en un mes
El mercado local cerró la semana con avances en acciones y bonos, mientras el riesgo país descendió a 482 puntos. El Merval subió 1,3% en pesos y 0,9% en dólares, en un escenario marcado por la desinflación, la estabilidad cambiaria y menores niveles de actividad.
El S&P Merval avanzó 1,3% en moneda local y 0,9% medido en dólares en la semana, aunque todavía no logró consolidarse por encima de los u$s2.000. En paralelo, el riesgo país cayó 12 puntos hasta 482 unidades, su nivel más bajo en un mes.
El Merval ganó 1,3% y el riesgo país cayó a 482 puntos
El desempeño local se dio en una semana marcada por la continuidad de la desinflación, la estabilidad cambiaria y una nueva desaceleración de la actividad.
En tanto, el BCRA redujo el ritmo de compras de reservas y las tasas en pesos continuaron normalizándose.
A su vez, el Tesoro logró refinanciar los $8,1 billones de vencimientos sin convalidar premios relevantes.
El contexto internacional fue menos favorable, ya que dentro de los principales índices, el S&P 500 cayó 0,85%, el Nasdaq 0,66% y el Dow Jones 1,6%, en medio de tasas largas elevadas, mayor tensión geopolítica y expectativas de una Fed más restrictiva.
NA
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