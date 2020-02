Derecho vs. beneficio

Mar del Plata

No todos los derechos dan, todos condicionan y obligan y algunos quitan.

Cuando un gobierno otorga “nuevos” derechos que atentan contra los ya dados, la novel regla que se impone, lejos de ampliar las facultades de cada individuo, cercena sus bases escindiendo la frágil trama que los articula socialmente.



No es curioso pues que para alentar rupturas se canjeen libertades por beneficios.

En una comunidad inmadura, como la nuestra, algunas promesas populares, como lo es la legalización del aborto (no despenalización) versus el avasallamiento a la libertad de acceso a la información, prensa, difusión y expresión amalgaman en una aturdidora señal de alarma. Acudo a nuestra historia para no redundar en lo sabido ni herir susceptibilidades.



Cuidado con los permisos que aceptamos porque los concedemos; y con los derechos que canjeamos porque una vez perdidos ya no serán garantes de nuestra propia subsistencia.

Karina Zerillo Cazzaro

