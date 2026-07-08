Tras varias intimaciones al SPF, trasladaron a Jones Huala a la cárcel federal de Esquel

Después de varios reclamos por parte de la defensa, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) cumplió con la orden que el juez federal Ezequiel Andreani había impartido el 5 de junio pasado, cuando autorizó el traslado del referente mapuche Facundo Jones Huala a la cárcel federal de Esquel.

El traslado desde la cárcel de Rawson hasta el penal de Esquel se hizo el lunes, informó a Diario RÍO NEGRO el defensor particular Gustavo Franquet.

Dijo que no fue un procedimiento sencillo. Hubo que hacer varios reclamos ante el juez para que se cumpla con el traslado.

Mencionó que hasta el juez de garantías “intimó una y otra vez al SPF sin obtener ni siquiera respuesta, hasta que, a nuestro pedido, impuso primero un plazo de 72 horas, amenazando con tomar medidas contra los responsables”.

Franquet sostuvo que el juez le dio al final “un plazo improrrogable de 12 horas al director de SPF para que le informara “el estado del trámite” y lo que se estaba haciendo en la ejecución del traslado”.

13 meses de prisión preventiva

En la cárcel de Esquel, Jones Huala seguirá cumpliendo con la prisión preventiva que le impusieron a principios de junio del año pasado. Esa detención cautelar fue prorrogada en al menos tres veces por jueces federales a raíz de pedidos de la fiscalía federal.

El Ministerio Público Fiscal le atribuye al imputado haber cometido intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. Son delitos que tienen una pena de varios años de prisión.

La fiscalía imputó a Jones Huala por un hecho que ocurrió en febrero del año pasado, cuando presentó su libro “Entre rejas, antipoesía incendiaria”, en la Biblioteca Aimé Paine, del barrio Virgen Misionera de Bariloche.

En la presentación, reivindicó su pertenencia al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Además, se reivindicó como “revolucionario, anticapitalista, antisistema” y respaldó la práctica del “sabotaje, la resistencia, la autodefensa y la rebelión frente a la opresión”.

También, se declaró partidario de “la liberación nacional e incluso la lucha armada”. Aclaró que no significaba “agarrar los fierros” en lo inmediato, pero que su organización sí estaba dispuesta a apelar a esa vía.

El mensaje de Jones Huala se amplificó por las redes sociales y en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conducía entonces Patricia Bullrich, tomaron conocimiento del caso y lo denunciaron en la justicia federal que ordenó detener a Jones Huala. El sospechoso fue detenido a principios de junio del 2025, en El Bolsón.