Desde Provincia acusan a la gestión de Quiroga por las tomas en Neuquén

El impresionante incremento de las tomas durante las dos últimas semanas tiene un nuevo capítulo. "La necesidad de la vivienda la conocemos" reconoció el presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Neuquén, Marcelo Sampablo, pero apuntó contra la gestión municipal anterior, a cargo de Horacio "Pechi" Quiroga, por los obstáculos para avanzar en soluciones dentro de la capital provincial.

"Gracias a Dios, con el cambio de gobierno municipal, vamos a poder trabajar en conjunto", expresó esta mañana Sampablo en una entrevista a AM Cumbre. El funcionario puso su esperanza en la conducción de Mariano Gaido, con la que el MPN recuperó la intendencia de Neuquén capital después de 20 años.

Sampablo aseguró que nunca pudieron abordar un plan de desarrollo con los funcionarios del gabinete del intendente anterior, quien falleció antes de terminar su último mandato.

En este entrecruce, el responsable de Vivienda levantó el guante sobre la acusación de que el MPN avala o hasta promueve las tomas, que realizó el exfuncionario municipal y concejal del Pro-Somos Neuquén, Marcelo Bermúdez.

Las carpas son el primer mojón para adueñarse de un terreno.

Negó rotundamente la acusación con el argumento de que la gestión del gobernador Omar Gutiérrez lleva construidas 5.000 viviendas y se continúa avanzando con los planes de viviendas porque se reconoce la faltante de las mismas.

"No pudimos trabajar después de veinti y pico de años de la administración de Horacio Quiroga, aparece hoy quien fue jefe de Gabinete diciendo que no hicimos nada ¿y qué hicieron ellos?" apuntó Sampablo y agregó: "lo que me molesta es el aprovechamiento político".

Para el funcionario, Bermúdez desaprovechó una oportunidad histórica cuando fue funcionario municipal porque su gestión estaba alineada al gobierno nacional del, por entonces presidente, Mauricio Macri.

La Municipalidad de Neuquén, con la disponibilidad de tierras que tiene, ha tenido cero colaboración y cero participación con nosotros en trabajar el déficit habitacional", criticó el presidente del IPVU, Marcelo Sampablo.

¿Cómo resolver el problema?

El presidente del IPVU resaltó que el municipio capitalino fue el único que no se adhirió al registro de viviendas, que es lo que permite visibilizar la demanda y es un requisito para dar soluciones.

"Una persona en actitud de toma no puede ser inscripta porque eligió otro camino", explicó Sampablo. En este sentido, detalló que el relevamiento que realizron en la toma del yacimiento de Pluspetrol, la primera de este año, arrojó que hay 260 personas, de las cuales 100 figuran en la base de datos y de esas, 60 tienen o tuvieron soluciones habitaciones. Por lo tanto, solo 40 personas estarían en regla.