Desocupados coparon el segundo piso del municipio de Neuquén

Un grupo de desocupados que exigían trabajo, se apostaron en el segundo piso de a municipalidad de Neuquén.

“Hablamos con ellos de que no era necesario este tipo de prácticas, nos entregaron un petitorio y quedamos en volver a hablar”, dijo el subsecretario de Desarrollo Social, Horacio Baldo.

El aire se cortaba con un grisin en el segundo nivel del municipio ubicado en Avenida Argentina y Roca, a pesar de que se aseguró que no se trataba de una toma y de que había una situación de normalidad.

Una conferencia de prensa prevista para las 11 en el salón de situación del segundo piso, se trasladó al edificio de Novella y Godoy.

En el Palacio Municipal del centro, mientras un grupo de vecinos permanecía en el pasillo, sus dirigentes se reunieron con autoridades de la comuna.

Las personas que se amontonaron en el pasillo del segundo piso -de acceso a los despacho de funcionarios de primera línea- no impidieron el acceso de empleados y funcionarios; aunque algunos secretarios optaron por desarrollar sus tareas fuera de las oficinas después de las 9,30, cuando ingresó el grupo de unas 30 personas.

El grupo dijo ser de la agrupación Jerusalem y Esperanza, que integraban una cooperativa y necesitaban trabajo.

“Esta gestión se caracteriza por el diálogo y la planificación. No era necesario este tipo de práctica, de llegar de improviso, en grupo y exigir una reunión. Se habló con ellos, se les recibió las peticiones y también les indicamos que vamos a ver si se trata de una cooperativa en condiciones y demás como para que la comuna les encargue trabajos externos”, sostuvo Baldo.

El funcionario indicó que la ciudad “creció y no tuvo desarrollo por falta de planificación, esta gestión se caracteriza por la participación, la inclusión y el diálogo, así es que recibiremos a todos y mantendremos el diálogo, pero no es así como se hacen las cosas; no vamos a ceder a las imposiciones y presiones, seguiremos manteniendo reuniones”, indicó.