Detenidos en Huergo por romper la cuarentena

Dos personas fueron detenidos en la noche del viernes y la madrugada de este sábado en Huergo por violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Uno fue sorprendido mientras transportaba carne vacuna faenada sin respetar normas higiénicas, y el segundo mientras caminaba de noche en la zona céntrica.

Los dos casos fueron notificados a la Fiscalía Descentralizada de Villa Regina que dispuso notificarlos por los artículos 205 y 239 del Código Penal.

De acuerdo a información suministrada desde de la Comisaría 16 de Ingeniero Huergo, en la noche del viernes en el marco de los controles que se realizan dentro de la localidad, se detectó a un hombre mayor de edad que caminaba sin barbijo.

Al ser interceptado por el personal policial, no contaba con permiso de circulación e indicó que iba a realizar compras. No obstante por el feriado, ayer no había negocios abiertos en la localidad.

En tanto durante la madrugada de este sábado, personal de la Brigada Rural detectó una camioneta que circulaba en la intersección de las rutas provinciales 7 y 66.

Al detenerlo advirtieron que en la caja de la camioneta transportaba unos 80 kilos de carne sin las correspondientes medidas sanitarias ni los permisos correspondientes.