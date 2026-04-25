Turismo termal: tres escapadas para relajarte el fin de semana largo y cuánto cuestan

El calendario marca un nuevo fin de semana largo y, para muchos, la pregunta es la misma: a dónde ir sin hacer un viaje largo. En la provincia de Buenos Aires, el turismo termal se consolida como una de las opciones más elegidas para escapadas breves. Tres complejos combinan descanso, naturaleza y bienestar: Termas del Salado, Termas de Dolores y Termas de Tapalqué.

Termas del Salado

Ubicadas en General Belgrano, a orillas del río Salado, estas termas ofrecen un entorno natural que combina agua, verde y tranquilidad. Las piletas tienen temperaturas que van de los 34 °C a los 40 °C, ideales para relajar el cuerpo y aliviar tensiones musculares.

El complejo cuenta con servicios de spa, donde se destacan los masajes antiestrés, la reflexología y los tratamientos con piedras calientes. Además, hay sectores de camping, propuestas gastronómicas y la posibilidad de realizar paseos por el río o actividades de ecoturismo.

Distancia: Si salís de Alto Valle, están a 1,065 km (11 horas), si salís desde Buenos Aires 156 km (2h 30 aprox.)

Precios: Entrada general $15.000; jubilados $12.000; menores $9.000.

Termas de Dolores

En un predio de 44 hectáreas, las termas de Dolores combinan infraestructura moderna con un entorno amplio y abierto. Las piscinas, tanto cubiertas como al aire libre, alcanzan temperaturas de hasta 41 °C y se alimentan de aguas provenientes de más de 1.200 metros de profundidad.

El complejo propone una experiencia que va más allá del relax: quienes lo visitan también pueden recorrer museos históricos y espacios culturales en la ciudad. Abre viernes, sábados, domingos y feriados, lo que lo convierte en una opción ideal para escapadas de fin de semana.

Las termas de Dolores cuentan con un hotel en el que es posible alojarse. Foto: Agencia NA (Complejo Termal Dolores)

Distancia: Si salís de Alto Valle, están a 1,069 km (11h 57min), si salís desde Buenos Aires (11 horas), 218 km (2h 30 aprox.)

Precios: Entrada general $15.000; jubilados $12.000; menores $9.000.

Termas de Tapalqué

Con un predio de 17 hectáreas, Tapalqué ofrece una propuesta pensada tanto para adultos como para familias. El complejo cuenta con ocho piscinas: cuatro destinadas a mayores y otras cuatro para niños.

Las Termas de Tapalqué cuentan con un sector especial con cuatro piscinas para niños.

Entre sus servicios se destacan los hidromasajes, cuellos de cisne y la presencia permanente de guardavidas y personal de salud. Sus aguas, ricas en sodio, magnesio y calcio, son reconocidas por sus propiedades terapéuticas.

Distancia: Si salís de Alto Valle, están a 870 km (10h 12min), si salís desde Buenos Aires 273 km (3h 30 aprox.)

Precios: Entrada general $14.000; jubilados y pensionados $10.500; menores $10.500.

Con alternativas cercanas, accesibles y pensadas para distintos públicos, el turismo termal se posiciona como una opción concreta para cortar con la rutina sin alejarse demasiado. Un plan simple: salir, sumergirse y volver distinto.