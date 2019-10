Detuvieron a una mujer, a su hija y a la consuegra por liderar una banda narco

El fiscal Luciano Garrido informó esta noche que desde el día de ayer está activo el protocolo de búsqueda para dar con Silva Isabel Soledad, de 39 años.

Personal de la Delegación de Toxicomanía logró desbaratar esta madrugada una banda integrada por tres mujeres quienes se dedicaban a la venta de droga en una vivienda ubicada en la zona norte de la ciudad.

El procedimiento se realizó entre las 21 de ayer miércoles y la madrugada de hoy, en un procedimiento en el que tomó intervención el Juzgado Federal de nuestra ciudad.

A través de un comunicado de prensa emitido por la policía, se informó que tras cuatro meses de investigación se constató la existencia de un punto de venta de droga “donde habita una familia conocida en el ambiente delictivo”.

“Una mujer, su hija y la consuegra se encontraban al mando de una organización de narcomenudeo, siendo las encargadas de fraccionar y suministrar distintos puntos de venta de droga ubicados en la ciudad“, informaron.

También se logró identificar a quienes oficiaban de dealers, todas personas mayores de edad y con relación de parentesco con las principales investigadas, con la particularidad de que algunos domicilios, poseían complejos sistemas de cámaras de seguridad.

Entre las cinco bocas de expendio de droga detectadas, se encontró que quiénes comandaban la organización de narcomenudeo tienen familiares directos en el Establecimiento de Ejecución Penal y Cárcel de Encausados Nº 11, aprovechando dicha situación para abastecer e ingresar cocaína y marihuana al interior del penal utilizando distintas medidas de camuflaje.

En tanto que en los domicilios allanados (dos en la zona del barrio Tiro Lindante, uno en Barrio Nuevo y los restantes en los barrios 500 y 827 viviendas) se secuestraron estupefacientes en trozos y fraccionados, listos para su comercialización, elementos de corte, tres balanzas digitales de precisión, 28 celulares, municiones varias, dinero en efectivo y tres armas de fuego; dos de ellas tipo pistola calibre 22 mm. y un revólver calibre 32 mm., además de un equipo BCR de cámaras de seguridad.

Según lo dispuesto por la Magistratura por infracción a la Ley 23737 “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” se detuvo a una mujer mayor de edad y se procedió a la imputación de cuatro hombres y cinco mujeres que conformaban esta organización.



En el procedimiento intervino personal de las Delegaciones de Toxicomanía de Cipolletti y Lamarque, las Divisiones de Toxicomanía de Allen y Villa Regina, el Grupo Especial COER de General Roca, la División Canes Narcóticos de Allen, personal dependiente del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de General Roca y personal policial de la Comisaría 31º.

La vecina se ausentó ayer, a las 15:30, de su hogar en una bicicleta playera color gris. Es de contextura robusta, tez clara, tiene una mancha oscura, como un moretón debajo del ojo izquierdo. Y mide 1,60 metros, tiene pelo oscuro ondulado, corto hasta los hombros.

A través de un comunicado de prensa se informó que como señas particulares posee un tatuaje de una flor en el brazo derecho, y en una de sus piernas un trébol de gran tamaño.

Al momento de irse de su casa vestía musculosa negra con rosas, campera de jean, pantalón negro, y zapatillas negras. Y llevaba una bolsa de tela color clara, contenía mercadería, no posee celular, no portaba documentación personal y no poseía dinero.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que por cualquier información, se pueden comunicar a la Comisaria 21º, al teléfono 0298 443-6718 o a cualquier unidad policial.