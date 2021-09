Di María: «Sampaoli es una persona muy rara, me limpió sin darme explicaciones»

La mala relación entre los futbolistas de la Selección Argentina y Jorge Sampaoli durante el Mundial de Rusia 2018 no es ningún secreto y quedó en evidencia dentro de la cancha. Aunque varios jugadores ya se expresaron al respecto, pocos lo hicieron con la franqueza de Ángel Di María.

En una entrevista para TyC Sports, en un formato distendido como lo es el Líbero Vs, el Fideo reconoció los problemas con el entrenador, tanto personales como grupales.

Cuando le pidieron una definición de Sampaoli expresó: "Arranqué muy bien y terminé muy mal. Me dijo cosas que después no eran así. Me decía que era Leo (Messi), yo y el resto cada vez que me venía a ver acá a París. Me trataba como si fuera uno de los mejores y después de un solo partido me deja en el banco en el Mundial. Me limpia como si nada, no me dio explicaciones”.

"Sampaoli me dijo cosas que después no eran así. Me trataba como si fuese uno de los mejores y después me limpió en el Mundial sin darme explicaciones. Es una persona muy rara"



“Al partido siguiente ni entro contra Croacia. Vamos perdiendo y ni siquiera me mete. Ni siquiera salí a calentar. El tercer partido contra Nigeria vuelvo a jugar porque era obvio que iban a meter a los más grandes porque se venía la catástrofe. Siempre terminan muriendo los mismos. Y gracias a Dios salió bien. Estuvimos a nada de que salga mal”, continuó Di María.

El zurdo también habló de la pelea entre el DT y su ayudante, Sebastián Beccacece: "Es una persona muy rara. Primero con todos muy bien, terminó con todos muy mal. Pasaron muchas cosas en el medio entre él y Beccacece, no había nadie que te guiara de la mejor manera. Fue una lástima porque Masche era su último Mundial y se terminó yendo de la peor manera”.

El autor del gol en la final de Copa América contra Brasil fue más allá y aunque opinó que contra Francia "podríamos haber pasado", opinó que "hubiese sido justo que quedemos afuera en la primera fase porque no estábamos bien".

También reveló que su compañero en PSG, Kylian Mbappé, le confesó el temor de los franceses al enfrentar a Argentina. "Teníamos equipo y jugadores para mucho más. Me lo dijo Kylian después cuando volvimos acá al París, que ellos estaban cagadísimos cuando les tocó jugar con nosotros. Y se le notaba porque cuando le pasamos a ganar 2-1, estaban metidos atrás", contó.