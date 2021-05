El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. A partir de ese momento, comenzó a celebrarse el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género.

Según el último informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), “a pesar de los avances considerables en la protección legal de las personas lesbianas, gays y bisexuales, 69 Estados miembros de la ONU continúan penalizando los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo”.

En el documento publicado en diciembre de 2020, ILGA Mundo informa que además han podido verificar que “al menos 34 Estados miembros de la ONU han implementado activamente las leyes de criminalización durante los últimos cinco años, pero el número posiblemente sea mucho mayor”.

Happy #IDAHOBIT to our wonderful global community!

“This #IDAHOBIT2021, let us remind ourselves to live with an open heart: let that healing kindness lead the way for our activism, social relationships, and political demands” 🏳️‍🌈 https://t.co/AF0LofI3mi pic.twitter.com/j7J6OsDvI1