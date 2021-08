Día Internacional del Turismo LGBTIQ+: ¿por qué se celebra hoy?

La segunda edición del Día Internacional del Turismo Lgbtiq+ se celebra hoy en Argentina con firmas de convenios, talleres, entrega de certificados de sellos Todxs Bienvenidxs, capacitaciones e intervenciones artísticas en San Juan, Salta, Puerto Madryn, Trelew, La Rioja, El Calafate, Puerto Iguazú, Catamarca y Jujuy, además de un encuentro entre funcionarios del sector público y prestadores turísticos en la ciudad de Buenos Aires.

"El objetivo de la celebración cada 10 de agosto es el de concientizar a la comunidad internacional sobre la importancia del turismo Lgbtiq+ en sus aspectos sociales, culturales y políticos, así como su impacto en las economías y la generación de empleo de los destinos que dan la bienvenida a viajeras y viajeros del colectivo", destacaron desde la Cámara de Comercio LGBT Argentina (Ccglar).

Para este año se eligió el lema: "Experiencias más seguras para viajerxs Lgbtq, hacia un turismo verdaderamente inclusivo", que se suma a la respuesta de la Organización Mundial del Turismo a la crisis actual, resaltando los valores inclusivos del turismo.

"En un mundo que aún hoy criminaliza de alguna manera la homosexualidad en 1 de cada 3 países del globo, cada 10 de agosto representantes de organizaciones en cada uno de los países que dan la bienvenida a viajeros y viajeras Lgbtiq+ realizan acciones y aprovechan la ocasión para enviar al mundo sus mensajes, e invitan a tomar conciencia sobre la importancia de hacer del turismo la más inclusiva de las actividades", precisaron desde la Ccglar.

La designación del Día Internacional del Turismo Lgbtiq+, una iniciativa que surgió en Argentina, se pensó en recordación de aquellos pioneros que a través de sus iniciativas hicieron que las experiencias de gays, lesbianas, bisexuales y trans al viajar, fueran más seguras, y en reconociendo a quienes hicieron del respeto a la diversidad un valor especial para sus negocios.

Muchas fueron las personas que dieron forma al Turismo Lgbtiq+ tal como hoy lo conocemos, pero una en particular, a mediados de 1965, editó por primera vez "The Address Book", el equivalente para la comunidad del "The Green Book", que guiaba a viajeros afrodescendientes a través del sur segregado de los Estados Unidos desde 1936.

Se trata de Bob Damron, uno de los pioneros del turismo Lgbtiq+ que guió a través de sus ediciones a cientos y miles de personas del segmento como un puente, uniendo a la comunidad a través de experiencias seguras que permitieron la expansión de viajeras y viajeros a los destinos que les dieran la bienvenida de forma auténtica.

"El espíritu de esta iniciativa argentina es el de celebrar la memoria de aquellos y aquellas que hicieron un camino un poco mas fácil las experiencias de las viajeros y viajeras lgbtiq+ iguales a todas las personas del mundo, con seguridad y una manera igualitaria", dijo a Télam, Pablo De Luca, de la Ccglar.

"Es recordar -continuó- que muchas y muchos antes que nosotros hicieron que este camino fuera un poco más fácil, algunos desde el activismo, otros desde el mismo sector del turismo, marcando experiencias, destinos y lugares que eran más seguros".