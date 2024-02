Conocé a Victoria, la pastelera que se enamoró de San Martín de Los Andes y se quedó para siempre

Victoria es emprendedora y busca reinventarse todo el tiempo. Este verano está con su foodtrack dulce en San Martín de los Andes. Foto gentileza.

Nació en la provincia de Buenos Aires. En su recorrido profesional, conoció San Martín de los Andes y eligió volver para siempre. La pastelería la define.

Victoria asume que desde muy chica comenzó a sentirle el gusto a la gastronomía. “Me crié en el campo, en la zona de General Las Heras, Buenos Aires. Eso me llevó a conectarme con el ámbito de la producción, con consumir lo que uno produce”, asegura.

Se crió muy cerca de sus abuelas y siempre la hacían participar de alguna manera en la elaboración de los almuerzos familiares del domingo. Un día, aún siendo muy chica, decidió encarar su primera receta: los scones de “Doña Petrona”, con la ayuda del emblemático libro que estaba en la cocina de su casa. Ahí descubrió que su pasión era lo dulce y comenzó a perseguir ese sueño.

Muchos años más tarde, comenzó a estudiar la carrera de hotelería. En su trayecto universitario, la enviaron a hacer una pasantía a San Martín de los Andes. “Quedé completamente enamorada de este lugar. Descubrí que era donde quería ejercer mi actividad”. Con el correr de los años, volvió a Buenos Aires, hizo temporadas de verano en Punta del Este y Villa La Angostura, abrió dos restaurantes en Luján y en Las Heras, creció profesionalmente y decidió volver a la cordillera.

“Vine para perseguir mi sueño. Vendí todo lo que tenía y llegué a San Martín para ejercer en este lugar maravilloso”, relata. “La pastelería es una pasión. Yo me encargo de hacer todo: las compras, el producto, el packaging, la promoción, las redes, el reparto. A veces me preguntan: ¿Cómo haces con todo? y la realidad es que cuando logro conectar con mi cocina, se me pasa cualquier preocupación.

Siento que esto no es un trabajo, puedo estar horas haciendo pastelería. Es mi cable a tierra y espero que esta pasión siga toda mi vida”, comenta.

La pandemia fue un antes y un después en el trabajo de mucha gente. Victoria asegura que en su caso le permitió vincularse con el ámbito de la comunicación: “me armé un canal de YouTube y arranqué a mostrar recetas por ahí”. Con el correr de las semanas, logró captar a un público que la espera ansioso en cada una de sus publicaciones. Ella asegura que a partir de ese parate en muchas actividades, la gente comenzó a interesarse más por el universo de la gastronomía y la pastelería, por eso tienen tanta repercusión las recetas fáciles, con pocos ingredientes y aptas para disfrutar en familia o con amigos.

Tiempos difíciles

Este verano, desde su foodtruck ubicado estratégicamente cerca del colegio Fasta en San Martín de los Andes, Victoria ofrece una variedad de productos que ya cautivaron a una clientela fiel y a los turistas que a diario pasan por el lugar.

En el actual contexto económico, la pastelera asegura que es un constante desafío mantener la estabilidad en su espacio. “Los costos de los insumos han aumentado constantemente, mientras que la demanda fluctúa debido a la incertidumbre económica”, dice.

“Emprender en este país es como vivir dentro de un balde de dulce de leche repostero, remando y remando”, comentó Victoria. En medio de la incertidumbre, destaca la importancia de ser creativo y buscar soluciones innovadoras para mantenerse a flote. “No hay que dejarse ganar por el miedo al contexto económico. Muchas veces en las crisis salen los mejores negocios”, señala.

Su enfoque en la calidad del producto, la disciplina y la atención al detalle le permitió reinventarse y experimentar nuevas oportunidades de expansión. «Mi consejo para quienes se aventuran al desafío de emprender es que hay que ver todo lo que uno hizo mal para aprender, no volver a cometer esos errores e insistir siempre. Trabajar con disciplina, que es muy importante en la parte gastronómica y en todo lo que uno emprende”, finalizó Victoria en diálogo con RÍO NEGRO.

