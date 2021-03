Diputados radicales denuncian hostigamiento policial en Formosa

El diputado nacional Mario Negri, presidente del bloque de diputados radicales, fue demorado anoche en el ingreso a la provincia de Formosa, adonde viajó con una delegación de otros legisladores de la UCR, entre ellos el presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo. En el trayecto rumbo a Clorinda, los diputados fueron retenidos por la policía provincial, sobre la Ruta Nacional Número 11, a 15 kilómetros de esa ciudad.

"Nos hisopamos a pesar de ya tener PCR negativos. No nos dan los resultados para impedirnos llegar a Clorinda. El Estado de Gildo Insfrán en su máxima expresión", tuiteó el dirigente radical.

Acompañados por el senador nacional de Formosa, Luis Naidenoff, los diputados nacionales del radicalismo decidieron cortar la ruta y aseguraron a los efectivos policiales que radicarán una denuncia penal contra el gobernador Insfrán por violar la Constitución.

Luego de cuarenta minutos parados en la ruta nacional Número 11, la Policía Provincial permitió a los diputados radicales continuar rumbo a Clorinda, dado que llegaron al celular de uno de los agentes de seguridad los resultados de los PCR que se realizaron los diputados hoy al arribar a Formosa.

Nos hisopamos a pesar de ya tener PCR negativos. No nos dan los resultados para impedirnos llegar a Clorinda. El Estado de Gildo Insfrán en su máxima expresión #FormosaLibre pic.twitter.com/z0lGuzqBTl — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 16, 2021

Los legisladores legisladores prevén participar de las protestas que se realizarán esta noche en Clorinda, junto a otros legisladores también radicales, como Mario Negri, Brenda Austin, Soledad Carrizo, Atilio Benedetti y Karina Banfi. Días atrás estuvieron en Formosa la presidenta del Pro, Patricia Bullrich; así como también el diputado Waldo Wolff.

Negri, por su parte, declaró que "la Policía de Insfrán nos detuvo en la ruta 11 Nacional y no nos dejan llegar a a Clorinda. No respetan nuestros fueros parlamentarios que garantizan la libre circulación por todo el país. Insfrán debe entender que Formosa no es otra Nación, es parte de la Argentina!".

La Policía de Insfrán nos detuvo en la ruta 11 Nacional y no nos dejan llegar a a Clorinda.



No respetan nuestros fueros parlamentarios que garantizan la libre circulación por todo el país.



Insfrán debe entender que Formosa no es otra Nación, es parte de la Argentina. pic.twitter.com/GwTPaOa0Jj — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 16, 2021

En una especie de caravana, los legisladores nacionales empezaron el viaje con un vuelo a Chaco para trasladarse luego a la ciudad formoseña de Clorinda, donde días atrás se registraron protestas contra el gobierno con denuncias sobre presuntos excesos en el marco de las medidas contra la pandemia.