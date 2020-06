Directivos de la ESRN cuestionan el trabajo de Educación durante la pandemia

Directivos de las escuelas secundarias de la zona salieron al cruce de las declaraciones oficiales sobre el alto porcentaje de conectividad de los estudiantes, además de expresar otras consideraciones sobre la situación educativa en este tiempo de pandemia.

A través de un pronunciamiento los "directivos y supervisivos de la totalidad de las Escuelas Secundarias Rionegrinas de Viedma, San Javier y Guardia Mitre queremos expresar nuestro posicionamiento ante las opiniones vertidas por autoridades del gobierno provincial, en las cuales manifiestan entre otras cosas que: el '91% de los estudiantes poseen conectividad'".

También cuestionan otras definiciones referidas a que "desde el Ministerio se pusieron en marcha diversos mecanismos para permitir la comunicación, seguimiento y continuidad del proceso pedagógico, se configuraron dispositivos que incluyen cuadernillos de estudio, tareas impresas, apoyos radiales y televisivos; incluyendo también aulas digitales de la plataforma del Ministerio".

Los docentes aclararon que "tanto los cuadernillos como los dispositivos radiales y televisivos fueron los que se propusieron desde el programa nacional Seguimos Educando, y que las plataformas y programas radiales fueron armados por cada institución educativa, con los recursos que resultaron más adecuados, recurriendo a los espacios brindados por otras instituciones o por medios comunitarios".

Por eso "ante estas manifestaciones públicas que no responden a la realidad que venimos atravesando, abstraídas de lo propiamente territorial, atemporales y que no han hecho otra cosa que demostrar la ausencia de la DES y por ende del Ministerio de Educación de la provincia manifestamos que: la conectividad de nuestros estudiantes no alcanza al 30%. La prolongación de las clases virtuales hace perentorio el solicitar una provisión de neetbooks para los docentes y estudiantes que no cuentan con esa herramienta, indispensable para hacer frente a la tarea diaria".

Recordaron que "se cumplen 74 días desde que los establecimientos educativos se encuentran cerrados para el dictado presencial de clases, pero los docentes no están de vacaciones. Cada institución acompañada por la Supervisión ha puesto en marcha dispositivos pedagógicos de acompañamiento a las trayectorias escolares".

Además, señalaron que "los equipos directivos nos hemos puesto a disposición de la comunidad para asistir a las familias y estudiantes con la entrega y distribución de fotocopias y cuadernillos para aquellos adolescentes que no pudieron acceder a las plataformas educativas, asimismo colaboramos con el armado y entrega de módulos alimentarios, en un intento de cubrir la desigualdad educativa y social que se profundiza día a día, concurriendo a las escuelas, recorriendo caminos rurales para poder acercar a nuestros chicos las actividades, pero también alguna caja de leche, fideos y/o escasos alimentos que fueron distribuidos discrecionalmente por el Consejo Escolar, en el mejor de los casos, cuando no tuvimos que hacer campañas de llamado a la solidaridad de la comarca Viedma- Patagones, que nos donaron para poder asistir a las familias de nuestras escuelas".

Remarcaron que "no contamos con documentos pedagógicos sólidos, situados y acordes a la ESRN, que procuren un marco de acción a todos los integrantes del sistema educativo. Solicitamos lineamientos efectivos para acompañar las trayectorias escolares acordes al contexto en que nos encontramos, normas que acompañen y otorguen certezas y definiciones claras respecto del calendario escolar".

También pidieron "la puesta en funcionamiento urgente de una plataforma virtual de acceso libre para la totalidad de los estudiantes y docentes" y agregaron que "ante la circunstancia de que este período de aislamiento social pueda extenderse, queremos dejar en claro que pensar en generar experiencias en alguna escuela y dotarla de equipamiento para la enseñanza en la virtualidad, por sobre otras, es atentar contra

el principio de igualdad de oportunidades y de condiciones de trabajo, profundizando aún más las condiciones de desigualdad social que hoy enfrentamos. Creemos que se deben contemplar las particularidades y las territorialidades de las instituciones educativas, dejando de lado la mirada totalizadora y homogeneizante".

La nota, que firman entre otros Fernando Fuentes, director de la ESRN N° 18; Andrea Nilles, directora de la ESN N° 80; María del Carmen Gentile, vicedirectora de la ESRN N° 141; Omar Campos, vice de la ESRN N° 19; y Mirta Mabel García, directora del CEM N° 19; sostiene que "queremos valorar el esfuerzo de nuestros docentes, de nuestros estudiantes y sus familias en la situación de crisis que se encuentran y los convocamos a no bajar los brazos, garantizándoles que van a encontrar en la escuela pública nuestra presencia en la virtualidad y no la ausencia que ha venido demostrando a la fecha el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro otrora vanguardia en políticas educativas a nivel nacional desde el advenimiento de la democracia, dejando de lado en momentos críticos de nuestra sociedad las mejores prácticas pedagógicas que supo tener".