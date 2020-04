Disidencias al proyecto del MPN por la emergencia sanitaria en Neuquén

Mientras el oficialismo emepenista en el Deliberante buscará que se apruebe sin modificaciones la adhesión a la ley provincial de emergencia sanitaria, el Frente de Izquierda de los Trabajadores presentó un despacho alternativo, con el planteo de emergencia pero con el rechazo del endeudamiento.

La iniciativa del intendente Mariano Gaido ingresó el martes al Deliberante. Prevé adherir a la ley 3230 de emergencia santitaria que los diputados sacionaron el 26 de marzo, y que facultó al gobernador Omar Gutiérrez para endeudarse en 140 millones, de los cuales un 28,57% sería destinado a municipios.

Según el presidente del bloque de MPN, Atilio Sguazzini, el intendente “recibió el interés de colaborar de la mayoría de los bloques, mucho de lo que se le planteó, se volcó en el proyecto de adhesión y se canalizó en la propuesta oficial”.

Para el oficialismo, la medida requiere de una rápida sanción en la sesión especial programada para mañana a las 10, con este punto como único tema.

Varios representantes de otros bloques, como Libres del Sur, Juntos por un Cambio o Frente Ciudadano adelantaron estar de acuerdo con la adhesión pero con incorporaciones a la iniciativa del MPN.

“Estamos en contra de adherir a una ley que endeuda a la provincia”, dijo la concejala del FIT, Angélica Lagunas. Destacó que unificaron 10 proyectos que el bloque presentó en este periodo como alternativo al oficial.

Recordó que “el desplante político continúa con el aval del resto de la oposición, si todos estuviéramos de acuerdo en que hay que dar garantías para que se debata todo lo presentado en relación a las medidas por la pandemia, no podría el oficialismo hacer esto de presentar una adhesión que además no quieren que se modifique; vamos a pelear nuestro despacho, si la cámara va en comisión (por el jueves), que se debata un despacho contra el otro, no vamos a modificar el oficial porque no estamos de acuerdo con el endeudamiento”, dijo Lagunas.

Por su parte Hormazábal aseguró que el despacho en disidencia "contempla puntos que el Ejecutivo dejó afuera”