Documentaron la presencia de un loro choroy en Aluminé

‎Un loro choroy fue fotografiado mientras degustaba una manzana en el predio del museo municipal y centro de interpretación El Charrúa de Aluminé. Es el primer registro de esta ave que es endémica de Chile y hasta ahora no se habían obtenido registros que fundamentaran su presencia en la zona, según los entendidos.

El logro fue gracias al ojo entrenado de Luis Ricciuto, el director del museo, quien el jueves, poco antes del mediodía, divisó una bandada de loros cachaña en los árboles pero hubo uno en particular que le llamó la atención. Tiene el pico más pronunciado, es más grande y tenía el antifaz definido color rojo.

Corrió a buscar su celular y logró la instantánea que lo llevó a ganarse un premio entre los entendidos como Horacio Matarasso quien confirmó que es el primer registro fotográfico del ave y que hace un par de años habia recogido testimonios que indicaban su presencia pero sin pruebas.

Ricciuto, quien prefiere que lo nombren por su apodo Titi, contó a Río Negro que desde hace años tiene “un vinculo sensible con la naturaleza, conocía la existencia del choroy, que no era la cachaña,s abía no que no habia registros, pero en el momento no me dí cuenta”.

Relató que salia del edificio del museo, un predio con un arbolado histórico de cinco hectáreas, en las afueras de Aluminé, donde hay varios manzanos. “En este momento hay mucha fruta, las aves forman parte del museo, dentro de una reserva natural urbana, que estamos en proceso de creación”, aclaró. En ese momento -continuó- voló la bandada y es ahí cuando “distingo el choroy a contraluz veo el pico , es más largo y pronunciado que la cachaña, empecé a sacarle fotos, funcionó grabar cuando estaba comiendo la manzana, y cuando volaron las cachañas éll se voló con ellas”.

Contó que el choroy es más grande que la cachaña, tiene un antifaz rojo muy definido, la cachaña es naranja y que la característica inconfundible es que tiene el pico bien pronunciado.

La foto la hizo circular entrelos entendidos y ornitólogos y grande fue su sorpresa cuando le indicaron que, efectivamente, es el primer registro de la presencia de esta ave en la región.

Según se indicó en el sitio Pajareando en Neuquén, hay diversas citas de observaciones del choroy en Argentina, pero nunca con fotos.

La foto permite ver las marcas distintivas: su coloración verde más clara que su congénere la cachaña, la faja roja de los ojos, el tamaño algo más grande y lo más importante y diagnóstico: el pico considerablemente más grande, que se logra ver bien en el video.