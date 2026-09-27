Quiso evitar un choque contra un árbol y volcó en el balneario municipal de Pomona

Una mujer de 25 años resultó con lesiones leves luego de un vuelco en el balneario municipal de Pomona. Circulaba en un Volkswagen Gol Trend junto a una niña de 10 años.

Según lo que relató la conductora el accidente se produjo tras perder el control del auto cuando intentó esquivar un árbol. Es oriunda de Bariloche.

Accidente en Pomona: qué se sabe del vuelco

Según comunicó Radio Municipal 96.5, el hecho fue el sábado en el sector de parrillas del balneario de Pomona. Trabajó en el sitio personal de la subcomisaría 71.

El medio indicó que la conductora comentó que intentó evitar la colisión contra un árbol, lo que hizo que terminara impactando contra otro y luego ocurriera el vuelco. Iba junto a su hermana, una niña de 10 años que resultó ilesa.

De forma preventiva se trasladó a la conductora al hospital local.