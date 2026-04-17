Basurero petrolero en Neuquén: anularon la probation y la causa podrá ir a juicio oral

En un fallo dividido, el Tribunal de Impugnación anuló la suspensión de juicio a prueba que benefició a los dueños del basurero petrolero de Neuquén, y ordenó que se realice -apenas sea posible- la audiencia de control de acusación para que la causa vaya a juicio oral.

Esa audiencia «no será para tratar la suspensión de juicio a prueba, porque eso ya lo estamos resolviendo acá«, aclaró el juez Nazareno Eulogio, quien junto a la jueza Florencia Martini formaron la mayoría. En disidencia votó el juez Richard Trincheri.

La sentencia también ordena separar del caso al juez Lucas Yancarelli, quien les había otorgado la suspensión de juicio a prueba -o probation- a los dueños de Comarsa imputados.

El nudo de la resolución del Tribunal de Impugnación, que se tomó este viernes a la tarde, es que el juez no tuvo en cuenta los argumentos de la fiscalía, que se opuso a que les concedieran la probation a los acusados.

«Todos los argumentos del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid fueron pasados por alto», dijo Eulogio.

Críticas a la labor del juez

Yancarelli debió explicar por qué le parecía que el pedido del fiscal jefe era inmotivado, agregó. «El juez no se avocó en ningún momento a criticar de ninguna forma el dictamen» de la acusación para oponerse a la suspensión de juicio a prueba.

Las críticas al magistrado fueron hasta de Trincheri, quien votó en disidencia aunque afirmó con ironía: «Por supuesto que no va a quedar en los anales de la jurisprudencia esta resolución de Yancarelli».

Lo que hizo el juez de Garantías, explicó Eulogio, «fue anteponer su propio criterio personal al del titular de la acción penal pública y no dijo por qué la cantidad de motivos dados por la fiscalía lucían irrazonables», continuó.

Las razones de la fiscalía para oponerse

«Para nosotros, la postura de la fiscalía es razonable. Dijo que se basaba para la oposición de la suspensión de juicio a prueba en numerosa cantidad de planes incumplidos por los imputados y por Comarsa a través de ellos», explicó el magistrado.

Enumeró entonces todos los argumentos desplegados por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid.

La fiscalía «se basó para la oposición en el riesgo ambiental y la contaminación que los incumplimientos causaron y causan en la población de Neuquén, en el beneficio económico que buscaron y tuvieron los imputados, en la defraudación que pergeñaron a la propia empresa Comarsa, en cómo adulteraron documentación para beneficiarse ellos mismos».

Además «sostuvo la Fiscalía que no puede ser parte de la suspensión de juicio a prueba justamente a aquellos que tenían el deber de hacer y por lo cual cobraron una suma de 40 millones de dólares».

También remarcó que «son 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos y cavando más abajo, dijo la Fiscalía, encontraron estas sustancias que serían cancerígenas, y esos 300.000 metros cúbicos serían la punta del iceberg».

Dijo además la fiscalía que «es el caso más grande de contaminación de la provincia, el más importante de su historia, con peligro para la salud y con ánimo de lucro. y que están dejando un basural a cielo abierto en Neuquén, la provincia en donde todo el país ha puesto sus expectativas para la producción hidrocarburífera. Todos estos argumentos fueron escuchados y pasados por alto por el Juez Yancarelli», sostuvo Eulogio.

«Esta decisión que tomamos tiene efecto inmediato, no suspensivo», aclaró el magistrado, es decir que ya están corriendo los plazos para ofrecer prueba para la audiencia de control de la acusación.