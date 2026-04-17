Lisandro Martínez recibió un dura sanción tras ser expulsado por tirarle del pelo a un rival

Lisandro Martínez fue duramente castigado por la Premier League tras haber sido expulsado en la derrota de Manchester United contra Leeds por haberle tirado del pelo a un rival.

La expulsión de Lisandro Martínez en el Manchester United

Los Reds Devils apelaron la decisión, pero la misma fue ratificada: el argentino recibió tres fechas de suspensión por la acción ante Dominic Calvert-Lewin en Old Trafford.

Martínez tomó levemente del pelo al delantero al punto que paso desapercibido en primera instancia, pero el VAR llamó al árbitro y este le sacó la tarjeta roja.

Lisandro Martínez le TIRÓ DEL PELO a Calvert-Lewin y, luego de la revisión del VAR, se fue expulsado con el Manchester United perdiendo 2-0 ante Leeds…



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El zaguero hacía su retorno a las canchas luego de que una lesión en el sóleo derecho lo marginara durante 52 días. El argentino había sido titular en ese encuentro por el campeonato local.

Sin embargo, este castigo lo dejará nuevamente al margen en un momento clave de la temporada. El calendario no da respiro y Manchester United deberá jugar sin él ante Chelsea, Brentford y Liverpool, compromisos determinantes en la lucha por asegurar un lugar en la próxima Champions League.

Con apenas seis fechas por disputarse, el argentino se perderá la mitad del cierre del torneo. Su regreso está previsto para el 9 de mayo, cuando su equipo enfrente a Sunderland, por la fecha 36 de la Premier League.