Allanamiento y secuestro de arma tras amenazas de un alumno en una escuela de Aluminé

La Justicia neuquina intervino de urgencia este viernes tras una grave amenaza proferida por un adolescente de 13 años contra el personal docente de un establecimiento educativo en Aluminé. El operativo, liderado por el Ministerio Público Fiscal, culminó con el hallazgo de un arma de fuego cargada en la vivienda del menor.

El accionar de la fiscalía y el operativo en la vivienda

Ante la denuncia presentada por el personal educativo, quien advirtió expresiones directas del joven aludiendo al uso de armas dentro de la institución, el fiscal Marcelo Jofré impulsó medidas inmediatas de investigación. Con la autorización de un juez de garantías, se procedió al allanamiento del domicilio del estudiante.

El procedimiento arrojó resultados positivos y preocupantes: las fuerzas de seguridad secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, cargadores y municiones. Según el reporte judicial, el operativo se desarrolló sin inconvenientes y no se detectaron otros elementos de peligrosidad en la propiedad.

Inimputabilidad y abordaje institucional

Debido a que el adolescente tiene 13 años y es legalmente inimputable, la fiscalía dispuso el secuestro preventivo del armamento y dio intervención inmediata a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para el seguimiento del caso.

Según trascendió, desde la escuela intentaron llevar tranquilidad a la comunidad educativa. Informaron que, tras el abordaje interno, se interpretó que la situación pudo tratarse de una «broma» de mal gusto, asegurando que el conflicto fue contenido bajo los protocolos escolares vigentes.

Preocupación por ola de amenazas anónimas

Este episodio no es un hecho aislado. En la última semana, el Consejo Provincial de Educación y diversos establecimientos educativos se han mantenido en alerta tras registrarse al menos cuatro amenazas de tiroteos.

Estos mensajes fueron realizados de forma anónima mediante inscripciones en las paredes de los edificios escolares, lo que obligó a las autoridades a reforzar los controles y la prevención en toda la provincia.

La fiscalía continúa trabajando para determinar el origen de estas amenazas y garantizar la seguridad de docentes y alumnos, mientras se evalúa la responsabilidad de los adultos a cargo de la custodia del arma secuestrada en Aluminé.