La decisión de Weretilneck para conducción de JSRN: los intendentes Buteler y Castro

Los intendentes Rodrigo Buteler, de Cipoletti, y Marco Castro, de Viedma, serán presidente y vicepresidente de Juntos Somos Río Negro, según la propuesta de la lista del gobernador Alberto Weretilneck, que previamente este viernes anunció su decisión de no repetir en la conducción del partido y permitir la presencia de «jóvenes, con una visión más moderna».

La gacetilla partidaria indica que «la conducción partidaria, encabezada por Alberto Weretilneck, cumple con el compromiso de renovar la totalidad de los cargos de la Mesa Ejecutiva. Ninguno de los integrantes de la conducción con mandato 2022/26 repite su gestión».

El gran ausente

El gran ausente en el proceso fue Pedro Pesatti, vicepresidente y fundador -con Weretilneck- del partido. Nadie de su sector figura en la nómina difundida para la conducción provincial y, según lo conocido hasta ahora, no existió contacto ni charla con el viedmense.

Se cumple el plazo del cierre de la presentación de listas para la renovación partidaria y se difundió la nómina para las autoridades partidarias, con Buteler y Castro, seguidos por la barilochense Natalia Almonacid para la secretaria General.

La nómina -indica el comunicado- «está integrada por intendentes, Concejales, y dirigentes jóvenes de todas las regiones». La misma se completa con el intendente de Río Colorado, Duilio Minieri como prosecretario, y el ministro Agustín Ríos como Tesorero, y la concejal de Roca, Belén Bavastri como protesorera.

Los vocales son los jefes comunales Marta Ignacio (Sierra Colorada), Horacio Zuñiga (Cordero), Daniela Cornejo (Pilcaniyeu) y Gladys Almuna (San Javier), como también, los concejales Daniel López (San Antonio) y Flavia Méndez (Godoy). Se cierra con Fabián Rudolph (El Bolsón) y Flavio Rugero Collino (Villa Regina).

Además, la comunicación indicó la presentación de «listas de conducción para 33 Mesas Locales Partidarias con la totalidad de sus autoridades, transformándose en el primer partido en Río Negro en hacerlo».

Las integraciones para la asamblea y de las mesas locales todavía no fueron difundidas.