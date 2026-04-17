Juicio por la explosión en la destilería de Plaza Huincul: hablaron el médico forense y bomberos

En la cuarta audiencia del juicio por el incendio y explosión en la destilería del parque petroquímico de Plaza Huincul, se escucharon las causas de la muerte de los operarios Víctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina, a través del médico forense. Declararon además, el jefe de los bomberos voluntarios huinculenses, un bombero de Cutral Co y un efectivo policial que hizo un peritaje sobre la planta. La próxima audiencia se reanudará el miércoles.

La jornada fue una de las más duras en cuanto a testimonios porque el médico forense, Jorge Daroni fue el encargado de dar los detalles del resultado de las autopsias y establecer las causas de la muerte de los tres operarios que cumplían el turno noche en la refinería de New American Oil, NAO.

Antes de declarar, el juez Federico Sommer, acompañado por Lisandro Borgonovo y Vanessa Macedo Font, preguntaron si habría imágenes para hacer la advertencia de los familiares de las víctimas que estaban en la sala. Solo el padre de Gonzalo Molina decidió presenciar la declaración. Las hijas e hijo de Víctor Herrera, esperaron afuera.

El médico reveló que las tres muertes ocurrieron por «exposición a altas temperaturas que produjeron un fallo multiorgánico; y la intoxicación por humo de la combustión que producen una insuficiencia respiratoria por intoxicación y la obstrucción mecánica de la vía aérea».

Como conclusión, Daroni indicó que hubo «injuria térmica» y «síndrome lesivo por inhalación de humo», que implica que respiraron e ingresaron a sus cuerpos vapores tóxicos.

Se descartó la participación de un tercero y las pruebas toxicológicas realizadas y enviadas al laboratorio del Poder Judicial de Mendoza, descartaron para los tres la ingesta de sustancias tóxicas volátiles o drogas de abuso.

Por otra parte, el deceso de los tres trabajadores no se produjo por la onda expansiva de la explosión. Y los exámenes hecho arrojaron que Jara fue el que estaba más cerca del tanque que explotó, luego le seguía Molina. Más alejado quedó Herrera porque las lesiones son algo diferentes.

La conclusión del forense fue los operarios murieron por la «acción térmica y la inhalación de los tóxicos volátiles. Tenemos por un lado, la injuria térmica por la acción del calor y la inhalación de humo, como conjunto de sustancias de hidrocarburos que son tóxicas por sí mismas», señaló. «Todo esto lo tenemos en el lapso de menos de un minuto para las tres personas», refirió Daroni.

Familiares de las víctimas aguardan afuera del edificio judicial. (Foto: Cecilia Maletti)

«Había fuego por todos lados», dijo un bombero

En el comienzo de la jornada de este viernes, declaró el jefe del cuerpo de bomberos voluntarios de Plaza Huincul, José Acuña, quien detalló cómo le avisaron de lo ocurrido y cómo se organizaron para afrontar el desastre. Ante la magnitud del siniestro, debieron solicitar colaboración a sus pares de Cutral Co.

«La red contra incendios no funcionaba porque la misma epxlosión la dañó», explicó Acuña. Si bien la planta tenía un tanque de agua «en ese momento no lo pudimos usar». Los monitores tampoco lograron utilizarlos. Acuña mencionó en varios tramos que por las llamas que tomaron tanto en el interior de la destilería como los camiones (eran cinco) que estaban afuera era imposible sofocarlos sin ayuda de otros cuarteles y de bomberos de YPF que llegaron a colaborar.

Se usó espuma que lograron después de algunas horas, sacar con un equipo del galpón de la refinería. Se necesitaron varios camiones cisternas con agua que se agotaba rápidamente, tal como relató. Acuña dijo ante el tribunal y las partes que logró identificar tres cuerpos que eran los operarios de NAO.

Luego, un bombero de Cutral Co, César Pintos detalló que «fue una escena schockeante. Había fuego por todos lados», cuando arribaron a la planta esa madrugada del 22 de septiembre de 2022. Describió cómo con la colaboración del jefe de mantenimiento que les indicó dónde estaba la válvula que debía cerrarse para detener el paso del producto en la «caja de bombas», finalmente lograron controlar el fuego en ese sector.

El último testimonio fue el de un efectivo de la División Criminalística de Zapala que presentó las planimetrías y animaciones de la planta, con fotografías aéreas y otros datos aportados. Refirió a los presentes las distancias entre los diferentes sectores de la planta siniestrada y dónde se ubicaron los cuerpos de los empleados.

En la sala al igual que desde el primer día están los imputados Guido Torti, (jefe de planta); Silvio Saibene (jefe de mantenimiento), Gimena Brillo, licenciada en Seguridad e Higiene; Natalia González, técnica en SEguridad e Higiene y Alfredo Novaro, auditor externo. Los dos primeros son representados por el abogado particular Juan Manuel Coto y los tres restantes por la defensa Pública a través de Diego Simonelli y Mariángeles Ocejo.

En la acusación están el fiscal jefe, Gastón Liotard y Ana Mathieu; más los reprsentantes de las querellas Gabriel Contrera; Laila Salazar; y Lucas Dumigual. El tribunal finalizó la jornada y anunció que se reanudará el próximo miércoles.