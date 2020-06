Dos emprendedoras encontraron el equilibro perfecto entre sabor y salud

Mercedes Rojas y su mamá Silvia Bravo son de San Martín de los Andes y hace tres años están al frente de un emprendimiento que ofrece productos naturales al cuidado de la salud.

Patagonia Saludable nació en 2017, así cuenta Mercedes Rojas que se define como una fiel feriante y una aguerrida emprendedora. Su marca ofrece productos que tienen como fuerte el equilibro entre sabores naturales y el cuidado de la salud.

Tienen cinco variedades de mermeladas endulzadas con stevia y de bajo contenido glucémico, once variedades de condimentos a base de hongos de pino combinados con diferentes especias sin agregado de sal y cinco variedades de risotto de quinoa pre-lavada, combinadas con diversas hierbas sin sal agregada, ideal para reducir el consumo de sal.

Mermeladas sin azúcar, son el fuerte.

¿Cómo fueron los primeros pasos de Patagonia Saludable?

Arranqué por el año 2017, si bien me crié en San Martín me fui un tiempo a Buenos Aires y ese año volví a los pagos. Todo empezó con mi mamá, mis abuelos tenían un problema de salud en el que tenían que controlar la ingesta de azúcar, entonces con mi vieja comenzamos a indagar cómo hacer mermeladas sin agregado de azúcar, así comenzamos. Después de miles de pruebas y errores, y gracias a la guía de la gente del INTI, fuimos aprendiendo qué productos naturales agregarle para que la mermelada se conserve, porque al ser fruta si no le pones algún conservante se echa a perder.

Tenías listo el producto, ¿cómo comenzaste a venderlo?

A cara rota, presentándome en los negocios de la ciudad (ríe), “¡Hola que tal! Hago estas mermeladas sin azúcar agregada ¿Te las puedo dejar para venderlas?”.

¿Y qué tal esas primeras ventas?

Por suerte tuve muy buena recepción. Vendimos un montón, y después con el boca a boca fuimos sumando nuevos negocios. En un punto me llamaban para decirme que se habían enterado y querían ofrecerlas en los locales. Lo que pasa es que no hay mucha oferta de mermeladas artesanales que puedan comerlas las personas con diabetes, ese es el punto fuerte, usamos stevia, goma guar y aditivos que no son nocivos para el organismo.

¿Y cómo entraste al mundo de la feria?

Arranqué justamente con la feria Hay Producto. Me invitaron desde la municipalidad y empecé. Esto fue el 4 de febrero de 2018, puse mi puesto en la esquina de la plaza, toda tímida y no sabía mucho del tema, ahí conocí a Mariela Gutiérrez. Ella llegó y empezó a decirnos: “Ustedes tienen que presentarse así, ofrecerles a las personas que pasan el producto, no se queden sentados mirando”, (ríe). Y bueno, con el tiempo y la experiencia una va aprendiendo, ahora soy una fiel feriante y una aguerrida emprendedora, y la verdad es que extraño las ferias.

Especias para probar reemplazando la sal.

¿Y cómo surge la idea de los condimentos de hongos y el Quinotto?

Surgen de la misma manera que la mermelada, porque tengo familiares que no pueden consumir sal, entonces se nos ocurrió hacer condimentos listos para agregarlos al arroz, a las pastas o a lo que se te ocurra pero que no tengan sal. Y arrancamos a ver las combinaciones, las proporciones. Todo casero y probando nosotras, un día hicimos pastas, y fuimos probando las combinaciones y cantidades de cada cosa hasta llegar a las que más nos gustó. ¡Imaginate cómo quedamos!

Se puede decir que esta todo fielmente testeado por las creadoras.

¡Sí, tal cual! No vendo nada que no haya probado.

¿Y cómo te venís adaptando a la dinámica de la pandemia?

Por suerte justo antes hice compra grande de materiales e insumos así que en ese sentido no tengo gastos. Tener tu propio emprendimiento y que tenga éxito depende mucho de una, por más ayuda que recibas, si no le pones tu impronta, todo es difícil que prospere. El emprendedurismo se trata todo el tiempo de reinventarse, ir probando y mejorando. Ahora en pandemia, trabajando mucho desde casa. Vendiendo desde las cuentas de redes sociales, además le vendo a dietéticas de Buenos Aires que tienen plataformas on line. Y ahora con el tema del catálogo on line de Hay Producto también viendo el tema ventas.

Risotto de quinoa.

¿Cómo te sumaste al catálogo?

Me enteré que estaba y me comuniqué con las chicas de la municipalidad. Les dije que quería estar. Pasó un tiempo, me metí en la página y no estaba cargada. Entonces un domingo a la tarde la llamé a Mariela y le dije: “¡Quiero estar!”. ¡Pobre Mariela, un domingo! Pero siempre la mejor predisposición y en poco tiempo ya estaba en el catálogo. Siempre es bueno sumar vías de comunicación y canales de venta para lograr que el producto se conozca, creo que esa es la idea del catálogo.

