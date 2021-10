Dos jóvenes ingenieros que apuestan a una pyme petrolera de Neuquén

Dos jóvenes ingenieros de la región, con recorrido en importantes empresas del sector hidrocarburífero, se sumaron a una pyme neuquina para desarrollar una unidad de negocios vinculada a la venta de insumos para el control e instrumentación de los procesos en la industria.



Santiago Fernández Vera (Neuquén) y Leandro Suriani (Cipolletti) se unieron en julio pasado a Grupo Insys que se fundó hace 15 años y que que forma parte del Grupo Meier y Fischer, una pyme neuquina con más de 30 años de trayectoria en el rubro de instrumentación y control.



Vera, quien prestó funciones en Tecpetrol hasta su vinculación con Insys, contó que hace tiempo quería vincularse con una empresa regional para desarrollar su carrera profesional.



“Teníamos la posibilidad de trayectoria en empresas más grandes, de afuera, pero apostamos a este proyecto de pyme con toda la voluntad de crecer. Mi objetivo era sumarme a Neuquén desde otro lado. Soy tercera generación de neuquinos y me propuse crecer en una empresa local”, relató Fernández Vera, ingeniero industrial de 28 años.



El profesional contó que lo convocaron del Grupo Meier -a través de LinkedIn-, y que la búsqueda coincidía con sus objetivos en el rubro comercial.



“No los conocía, cuando me acerqué a las primeras entrevistas me cautivó la propuesta. Los socios gerentes son tipos de acá, gente muy respetada en la cuenca, son muy serios y por eso me terminé sumando”.



Agregó que su compañero Suriani, con quien manejan la unidad de negocios atravesó un proceso similar: “A mi compañero le pasó lo mismo, venía de una empresa grande de Buenos Aires vinculada a la instrumentación y control y dejó una posición importante para venir a sumarse a este proyecto de la pyme local”.



Si bien Grupo Insys tiene 15 años de historia, con la contratación de los jóvenes profesionales, los socios fundadores buscaron darle un inyección a la unidad de negocios que busca ganar terreno en Vaca Muerta.



Fernádez Vera precisó que no hay otras pymes locales que se encarguen de la venta de insumos para este rubro y que la competencia es con firmas principalmente de Buenos Aires.



En este sentido contó que si bien el Compre Neuquino les otorga beneficios, la principal fortaleza de la pyme es la “localía”. Explicó que muchas operadoras optan por sus servicios por la posibilidad de una atención de postventa que otras compañías no tienen.



“Hay bastante competencia porque el precio de Buenos Aires siempre es diferencial. Pero muchas empresas terminan confiando en nosotros porque saben que ante cualquier problema salimos a asistirlos. Las empresas grandes todavía buscan esa asistencia local que por ahí una empresa de Buenos Aires no se la puede dar”, detalló el ingeniero. La pyme tiene base en el Parque Industrial.



Sobre el Compre Neuquino reconoció que “no juega un papel preponderante” y que es necesario articular a los actores de la industria para ajustar el pleno cumplimiento de la normativa. “Nos beneficiaría que la ley se aplique. Hoy no tenemos ninguna ventaja comparativa frente a otro profesional que no sea de la zona”, advirtió.