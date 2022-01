Dos poetas neuquinos fueron elegidos para participar del Festival Poesía Ya!

Aixa Rava y Pablo Martín Iglesias, docentes y escritores, terminan el año con una gran noticia: fueron seleccionados para participar en 2022 del Festival Poesía Ya! Sus trabajos fueron elegidos entre más de 900. Escritores de todo el país y de todas las edades participaron de la convocatoria, pero sólo 66 fueron los escogidos. “Estamos felices y sorprendidos”, coincidieron ambos. Rava ganó en la categoría Poesía en Voz Alta, mientras que Iglesias lo hizo en la categoría Talleres.

Dicen que la intuición femenina jamás falla y Rava lo confirmó cuando tuvo que elegir qué poema enviar. “Había elegido tres poemas, pero superaba el límite permitido, así que terminé seleccionando uno solo. Iba a mandar uno de los textos que ya tenía publicado y pensé: ´Voy a mandar uno nuevo´”, confesó Rava. Así fue que decidió mandar un poema al que tituló: Lo que hay debajo.

La escritora aseguró que sintió que era un verdadero riesgo enviar algo nuevo y que jamás lo había probado con otros lectores, pero asintió que era el momento oportuno para hacerlo. “A mí me sirvió como para probar cómo era recepcionado este texto. Todos los que escribimos hacemos esto de probar textos nuevos en convocatorias, porque queres ver cómo le llega al público y eso está bueno. Y viene la alegría por ese lado también. Porque decís: ¡Este texto va! ¡Voy bien!”, precisó.

Aixa Rava. (Foto: Julieta Bugacoff)

Apostó y ganó: cuando se vio en la lista de ganadores fue una gran sorpresa, admite Aixa. “Estaba ese temor de elegir justo ese poema que guste. Dejé uno de los poemas del libro que estoy escribiendo. Lo escribí el año pasado y surgió como un poema en prosa. Después lo estuve trabajando bastante. Tiene un algo de prosa, pero, a la vez, tiene un tono muy lírico. Trabajé mucho sobre su musicalidad”, sostuvo.

En cuanto en qué se inspiró a la hora de escribirlo comentó que: “Mirando a través de la ventana de mi estudio construí una experiencia. Habla sobre lo que veía, se relaciona un poco con el confinamiento, con el estar en nuestras casas. En cómo es construir un hogar en un lugar equivocado. Es una de las preguntas que hay en el poema. Y habla de eso: qué es el hogar. Cómo hacemos un hogar”.

Taller Poético

Lo que catapultó a Iglesias para quedar entre los ganadores fue seleccionar un taller con alma y corazón. Uno que da a conocer la poesía de la región y que tiene como eje principal un texto que escribió Raúl Mansilla para despedir a su amiga y reconocida poeta Macky Corbalán. El taller se llama “La niña con jardinero y el héroe del líquido” y tiene como particularidad la difusión de la poesía neuquina. “Parte de un poema que escribe Raúl Mansilla a su amiga Macky Corbalán después de que muere en 2014. Es un poema inédito de Mansilla que se llama “La niña con jardinero”. Creo que es una propuesta original, que solamente se dio en dos oportunidades en 2019 cuando viajamos a darlo en Picún Leufú y Cutral Co y ahora voy a tener la posibilidad de ofrecerlo a todas las personas que se inscriban en el festival en el CCK”, subrayó.

La propuesta la diseñó e ideo en 2019, pero jamás creyó ganar un premio con él. La historia de cómo llegó a la convocatoria comenzó con el llamado telefónico de su amiga y colega Rava, quien lo animó para que se anotara en el Festival Poesía Ya! Cuando recuerda cómo comenzó todo cuenta que: “Hace unas semanas, una compañera y amiga también docente, me comentó de la convocatoria porque yo no sabía. Recordé que tenía un taller que había dado en un momento, que lo tenía en stand by, y cuando vi que se podía dar taller, porque habían diferentes categorías, me inscribí”.

Pablo Iglesias (Foto: Yamil Regules)

Y la gran noticia de su premio llegó de la misma mano: de su amiga y colega Rava. “¡Qué bueno que ganaste! ¡Te felicito! me dijo. Yo ni había abierto mi mail, ni tenía el celular prendido. Y cuando abrí el mail vi que desde el Centro Cultural Kirchner me habían mandado el resultado. Una alegría terrible finalizar el año con tan buena noticia”, resaltó el docente neuquino. En una primera instancia, Iglesias optó por anotar su taller para que sea dictado de manera virtual ya que no sabía si iba a poder viajar, aunque ahora está evaluando la posibilidad de que sea presencial ya que desde la organización del Festival le propusieron que sería una buena experiencia contar con su presencia en el CCK.

Una pasión compartida: el amor por la lectura y la escritura

Rava e Iglesias comparten su amor por la escritura y la difusión de la lectura. Ambos graduados de la carrera de letras de la Universidad Nacional del Comahue comparten su pasión por la literatura. Al momento de precisar sus intereses, Iglesias no tiene dudas: “Lo que más me interesa es la promoción de la lectura, la formación de lectores. Desde 2017 que me dedico a esto desde un lugar de escritura”. Y justamente una de las bases del Festival Poesía Ya! es la de promocionar y difundir la lectura. Por eso Rava será una de las que leerá en vivo el poema con el ganó. Será un momento emocionante cuando tenga que leerlo por primera vez ante el público.

Un instante único y esperado. “La invitación al festival es con el objetivo de promocionar y difundir las poéticas de los diferentes lugares de nuestro país. Así que la idea es ir a leer. El poema que escribí y otros textos”, aclaró. Ambos coinciden en que es un gran estímulo el de haber ganado, que jamás creyeron quedar seleccionados y que tienen muchas expectativas sobre el festival. Su amistad y amor por la misma profesión los llevó a compartir con mucha emoción y alegría el mejor regalo que les trajo fin de año: el de haber ganado una convocatoria nacional.