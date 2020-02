Dos x Uno: escuchá (y mirá) lo nuevo de The Strokes

The Strokes acaba de lanzar el videoclip de "Bad Decisions", el segundo adelanto de The New Abnormal, el sexto disco de la banda neoyorquina que será editado el próximo 10 de abril.

El arte y diseño del single estuvo a cargo de Tina Ibañez, quien trabajó con el grupo en la promoción de Comedown Machine, el últimodsicvo lanzado por el conjunto hace ya siete años.

En tanto, el videoclip de “Bad Decisions” fue dirigido por Andrew Donoho, quien ha colaborado con Twenty One Pilots, Skrillex, entre otros.

El pasado 11 de febrero, en New Hampshire, durante su actuación en el mitin del precandidato presidencial del Partido Demócrata, el senador Bernie Sanders, The Strokes había anunciado el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, The New Abnormal y presentó en esa ocasión las dos nuevas canciones, que de forma sucesiva se han lanzado como adelanto de la placa.

El primero de ellos, “At the Door”, cuenta con una sonoridad concentrada en los sintetizadores. Luego, fue el turno de “Bad Decisions”, del que ahora conocemos su videoclip.

The Strokes se presentará en la edición 2020 de Lollapalooza Argentina.La banda neoyorquina cerrará la jornada del sábado 28 de marzo del festival que tendrá a Travis Scott, el viernes por la noche, y a Guns N' Roses, el domingo, como cabezas del lineup.