Neuquén capital abre sus agenda para disfrutar las vacaciones de invierno

Las excursiones y los recorridos se suman a las promociones culinarias en las semanas de vacaciones de invierno (foto Emiliano Ortiz)

La ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes en vacaciones de invierno y buscará tentarlos con salidas a los paseos agrestes y los miradores, museos y excursiones, además de una variada alternativa de promociones que los privados acordaron con la comuna.



El lanzamiento será el miércoles en la explanada del monumento a San Martín. La ciudad tiene unas 4.800 plazas de alojamiento y se invitará al turista a quedarse. También a los visitantes de la región que llegan de visita familiar o de compras, para quedarse unos días.



El lanzamiento será por la tarde, después del desfile por el día de la Independencia (9 de julio).

“Nos adelantamos al inicio de las vacaciones con danzas y una peña, también habrá actividades en el bulevar frente a un hotel; será la previa al fin de semana largo”, dijo el secretario de Turismo de la comuna, Diego Cayol.

La cita de cada salida será en Olascoaga y Vuelta de Obligado, en la la oficina de información turística de Neuquén capital (foto Emiliano Ortiz)



En la página de la municipalidad, en la pestaña de turismo, se colgó el detalle de lugares para visitar, recorridas y de los paseos propuestos, además de las actividades culturales y las sugerencias para salir con los más pequeños. Se logró también un código QR, para el acceso desde el celular, al abanico de actividades en Neuquen capital desde el miércoles.



Habrá dos recorridos diarios de mañana y tarde con guías en los buses turísticos -los rojos descapotables- más los minibuses que hacen excursiones. Son salidas guiadas a la Torre de Talero,a la Isla 132, a Hiroki (donde se reúnen los ríos Neuquén y Limay) y los miradores, tanto los panorámicos desde las bardas, como los instalados a la vera de los ríos.



Siempre la inscripción es media hora antes de la recorrida, desde Olascoaga y Vuelta de Obligado, en la oficina de informes . A la agenda de actividades sin costo, se suman lo que la municipalidad llamó actividades “de impulso”: la coordinación con los operadores privados de turismo, con restaurantes o confiterías para que el visitante o el vecino, sepa qué salidas pagas están disponibles.



Por ejemplo habrá flotadas sobre el río y los minibuses acercarán (sin costo) desde el centro hasta la ribera a los que compren sus excursiones. La primera semana de ofertas gastronómicas se llamó “sabores de invierno”, con descuentos y /o promociones de platos especiales en los restaurantes y confiterías. Se podrá votar en las redes de turismo de la comuna y obtener beneficios en la salida paga.



La segunda semana de las vacaciones de invierno, las pastelerías y reposterías se lucirán con un producto en concurso por el favoritismo del público o visitante, con un gran cierre de degustación en el edificio de la península de Hiroki (paso costero) el último fin de semana de julio.