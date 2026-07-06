A qué hora juegan Portugal y España este lunes: el cronograma de octavos del Mundial 2026, TV y cómo sigue el cuadro
Tras el agónico pase de la Selección Argentina y el avance a paso firme de Francia, la Copa del Mundo abre una semana decisiva. Horarios y canales para seguir los cruces de este lunes 6 de julio.
El Mundial 2026 ingresó en su etapa más vibrante y destructiva. El fin de semana dejó las primeras certezas de los octavos de final: la Selección Argentina sufrió más de la cuenta ante Cabo Verde pero pasó en el alargue por 3-2, al igual que Francia, que eliminó a Paraguay por la mínima y ya espera en cuartos.
Este lunes 6 de julio, la llave de octavos de final no da tregua y pone en cancha un clásico de potencias continentales junto al sueño del anfitrión. El formato reglamentario de la FIFA no tiene piedad: si hay empate en los 90 minutos de juego, habrá prórroga de dos tiempos de 15 minutos; de persistir la igualdad, la historia se definirá por penales.
La agenda del lunes: horarios confirmados para Argentina
La acción estará concentrada en dos turnos clave para la tarde y la noche de este lunes en las pantallas de nuestro país:
- 16:00 horas: Portugal vs. España (Dallas Stadium, Arlington). Un choque total de candidatos europeos que sacudirá la llave del certamen.
- 21:00 horas: Estados Unidos vs. Bélgica (Seattle Stadium, Seattle). El dueño de casa busca el boleto a cuartos con el apoyo masivo de su público ante los Diablos Rojos.
El mapa del torneo: cómo vienen los cruces y cuándo vuelve a jugar Argentina
El cuadro del «mata-mata» empieza a completarse a pasos agigantados. Tras el infartante partido en Miami, la Scaloneta se medirá en octavos de final ante Egipto, que viene de dejar en el camino a Australia. Ese choque clave para el seleccionado nacional está programado para el martes 7 de julio a las 13:00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Por otro lado, la victoria de Francia ante Paraguay (1-0) y el triunfazo de Marruecos sobre Canadá (3-0) armaron el primer gran cruce confirmado de cuartos de final: franceses y marroquíes se jugarán la vida el próximo jueves 9 de julio.
Dónde ver los partidos del lunes en vivo por TV y Streaming
La cobertura para el territorio nacional está completamente garantizada en la grilla mediante opciones de cable y plataformas digitales:
- Televisión paga: los partidos se podrán seguir en directo por las pantallas de TyC Sports y DSports (DirecTV).
- Streaming online: para quienes sigan los encuentros desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV, las opciones oficiales serán las aplicaciones DGO, TyC Sports Play, Disney+ y Paramount+.
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