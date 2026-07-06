A qué hora juegan Portugal y España este lunes: el cronograma de octavos del Mundial 2026, TV y cómo sigue el cuadro

El Mundial 2026 ingresó en su etapa más vibrante y destructiva. El fin de semana dejó las primeras certezas de los octavos de final: la Selección Argentina sufrió más de la cuenta ante Cabo Verde pero pasó en el alargue por 3-2, al igual que Francia, que eliminó a Paraguay por la mínima y ya espera en cuartos.

Este lunes 6 de julio, la llave de octavos de final no da tregua y pone en cancha un clásico de potencias continentales junto al sueño del anfitrión. El formato reglamentario de la FIFA no tiene piedad: si hay empate en los 90 minutos de juego, habrá prórroga de dos tiempos de 15 minutos; de persistir la igualdad, la historia se definirá por penales.

La agenda del lunes: horarios confirmados para Argentina

La acción estará concentrada en dos turnos clave para la tarde y la noche de este lunes en las pantallas de nuestro país:

16:00 horas: Portugal vs. España (Dallas Stadium, Arlington). Un choque total de candidatos europeos que sacudirá la llave del certamen.

vs. (Dallas Stadium, Arlington). Un choque total de candidatos europeos que sacudirá la llave del certamen. 21:00 horas: Estados Unidos vs. Bélgica (Seattle Stadium, Seattle). El dueño de casa busca el boleto a cuartos con el apoyo masivo de su público ante los Diablos Rojos.

El mapa del torneo: cómo vienen los cruces y cuándo vuelve a jugar Argentina

El cuadro del «mata-mata» empieza a completarse a pasos agigantados. Tras el infartante partido en Miami, la Scaloneta se medirá en octavos de final ante Egipto, que viene de dejar en el camino a Australia. Ese choque clave para el seleccionado nacional está programado para el martes 7 de julio a las 13:00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Por otro lado, la victoria de Francia ante Paraguay (1-0) y el triunfazo de Marruecos sobre Canadá (3-0) armaron el primer gran cruce confirmado de cuartos de final: franceses y marroquíes se jugarán la vida el próximo jueves 9 de julio.

Dónde ver los partidos del lunes en vivo por TV y Streaming

La cobertura para el territorio nacional está completamente garantizada en la grilla mediante opciones de cable y plataformas digitales: