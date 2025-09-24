Acciones argentinas trepan hasta 11% y el riesgo país se derrumba tras el anuncio de Estados Unidos: «Una nueva era», dijo Caputo

El mercado reaccionó en segundos al anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre un paquete de USD 20.000 millones que apunta a reforzar al Banco Central. Los bonos globales treparon con fuerza y las acciones argentinas en Wall Street volaron hasta un 11%. En tanto, el riesgo país se ubicó en 839 puntos básicos. El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, celebró el inicio de «una nueva era».

Un anuncio de 20 mil millones que movió el tablero financiero

Los activos argentinos que cotizan en Wall Street reaccionaron sin demora a los detalles que compartió Bessent recientemente. El riesgo país descendió 179 unidades este miércoles, poco después de las 10 de la mañana en Argentina.

Hasta minutos antes de conocerse la medida, el índice del JP Morgan subía apenas cinco puntos. La tendencia cambió por completo tras el anuncio, que incluyó la compra de deuda, préstamos stand-by y una línea swap por 20 mil millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central.

En el mercado de bonos soberanos, los títulos Globales también repuntaron con fuerza. El Global 2029 avanzó 2,2%, el Global 2030 subió 2,8%, el Global 2035 mejoró un 5% y el Global 2038 trepó 3,8%. En tanto, el Global 2041 ganó 3,4% y el Global 2046, un 2,9%.

Los bonos Globales argentinos registraron incrementos generalizados tras el anuncio de Bessent.

El efecto se replicó en los ADR argentinos listados en Wall Street, con alzas de hasta 11% encabezadas por Grupo Galicia y Banco Supervielle. A su vez, YPF y Vista Energy escalaron cerca de 8%.

Reacciones inmediatas: del mercado financiero a los inversores privados

El propio anuncio de Bessent desató un giro en las expectativas de los inversores. El riesgo país perdió más de 100 puntos en tiempo real y los movimientos de los grandes fondos marcaron el pulso de la jornada.

Federico Filippini, Chief Economist de Adcap Grupo Financiero, explicó que “el post de Bessent generó una fuerte reacción del mercado, con los bonos en dólares más de 5% ante el anuncio, reflejando que es más de lo que estaba ‘priceado’”.

El analista agregó que “despeja la incertidumbre sobre las dificultades de liquidez generadas por el programa económico hasta ahora – el anuncio de que el Tesoro estaría dispuesto a comprar directamente deuda soberana incrementa fuertemente las probabilidades de que caiga el riesgo país al punto que el gobierno pueda salir a emitir deuda a principios de 2026”.

La lectura de los operadores fue inmediata: con más liquidez asegurada y apoyo externo explícito, los precios de los activos argentinos encontraron un piso sólido en pocas horas de operaciones.

Caputo celebró en redes y habló de “una nueva era”

El primero en reaccionar desde el gobierno argentino fue el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. El funcionario contestó en redes sociales al anuncio del Tesoro norteamericano con un mensaje breve pero contundente.

“Bueno, que se puede agregar más que ‘thank you Secretary’”, escribió en respuesta al posteo de Bessent. Y sumó: “Argentinos, empieza una nueva era, a trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente”.

El comunicado de Estados Unidos otorgó mayor claridad a las negociaciones bilaterales. Entre los puntos destacados aparece la eventual compra de bonos argentinos, un crédito stand-by y la negociación de la línea swap millonaria.

No obstante, algunos aspectos como montos y plazos de los préstamos aún permanecen bajo discusión, según trascendió tras el intercambio entre ambos gobiernos.

Los cinco puntos centrales que definió el Tesoro norteamericano

De acuerdo con la información difundida, la propuesta de apoyo financiero incluyó cinco ejes principales. En primer lugar, la compra de bonos en dólares emitidos por Argentina tanto en el mercado primario como en el secundario.

Además, se planteó el otorgamiento de un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización de Cambios, junto con la negociación de la línea swap de 20.000 millones de dólares.

También se informó sobre el fin de la exención fiscal para productores de materias primas que convierten divisas extranjeras. Finalmente, se indicó que habrá colaboración inmediata con el gobierno argentino para el manejo de pagos de capital de deuda luego de las elecciones.

El impacto de este paquete se reflejó con fuerza en los indicadores financieros, al tiempo que dejó abierta la discusión sobre la implementación práctica de cada medida.

Con información de Infobae