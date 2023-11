Aceleran la suba del dólar oficial: cómo impacta en el dólar tarjeta y el dólar ahorro

El mercado cambiario inició la rueda de este lunes 21 de noviembre con gran expectativa, tras la celebración del balotaje que consagró a Javier Milei como presidente electo de Argentina. En particular, el dólar oficial vuelve a cotizar al alza.

El Banco Central continúa este martes con el régimen de leves devaluaciones diarias (crawling peg), incrementando gradualmente el precio del dólar oficial. Así, el dólar mayorista sube un 0,61% hasta los $356,10, mientras que la cotización de referencia en el segmento minorista se ubica en $373,93, lo que representa un avance del 0,64%.

En la rueda del viernes 17 de noviembre, la última previa a la segunda vuelta electoral, las cotizaciones oficiales se habían incrementado menos de un 0,2%. Así, la devaluación nominal de este martes es tres veces mayor que la de aquel día.

Cotización del dólar tarjeta y el dólar ahorro

El tipo de cambio oficial minorista es el empleado como base para el cálculo de los llamados dólar tarjeta (o dólar turista) y dólar ahorro, los cuales quedaron unificados tras la devaluación fiscal implementada a fines de julio.

Estas cotizaciones suben a la par del incremento del dólar oficial minorista. Así, el dólar tarjeta y el dólar ahorro registran este martes aumentos de más de $4, pasando de $743,10 a $747,86. En términos porcentuales, representa una suba diaria de 0,64%.

Dato $747,86 Precio del dólar ahorro y el dólar turista este martes 21 de noviembre.

El dólar tarjeta o dólar turista es el que se paga por transacciones realizadas con tarjetas de crédito o débito con no residentes (por ejemplo, compras por turismo fuera del país, vía internet en tiendas online del extranjero, contratación de Spotify, Netflix o Youtube Premium, etc). El dólar ahorro es el correspondiente a la compra del cupo mensual de U$S 200 por canales oficiales.

Lo que viene

Miembros del equipo económico habían avisado que la suba del tipo de cambio oficial prevista hasta fin de mes será de un 3% acumulado. Así, se espera que el 30 de noviembre la cotización en el segmento minorista sea de $378, llevando al dólar ahorro y al dólar turista a los $756. En tanto, el precio del dólar oficial mayorista quedará a fin de mes en torno a los $360.

Desde el salto devaluatorio posterior a las elecciones PASO, la fijación del tipo de cambio oficial y una fuerte aceleración inflacionaria se conjugaron para configurar un dramático atraso cambiario real. El bajo nivel de reservas internacionales y los saldos negativos en cuenta corriente son un reflejo de ello.

Un régimen de crawling peg al 3% mensual, con una inflación corriendo a una velocidad varias veces superior, es insostenible. Los operadores de mercado y economistas esperan un salto devaluatorio importante antes de que finalice el 2023.