Aguinaldo: consejos y alternativas de inversiones para que la inflación no lo desvalorice

Si tenés en mente guardar el próximo aguinaldo, la necesidad de cobertura frente al avance de la inflación es indiscutible. El último dato estuvo en promedio en 8.4% (dato compuesto por varios ítems regulados). La realidad es que el segmento del índice que deberías tener en foco es el del supermercado, ya que nos afecta a todos por igual, o sea: “alimentos y bebidas no alcohólicas”. Ese ítem fue de dos dígitos (10.1%) en abril. Si bien “prendas y calzados” fue más alto aún, la realidad es que podemos prescindir de cambiar el guardarropas, pero comprar para alimentarnos es el lugar común que nos emparenta a todos. Teniendo el 10% en la cabeza entonces, te voy a explicar con datos concretos por qué hacer un plazo fijo en este contexto es el peor de los errores que vas a cometer.

Con la última suba de tasas de interés de referencia dispuesta por el Banco Central (BCRA) los depósitos a plazo fijo, el instrumento más utilizado por los ahorristas, retribuyen con una tasa del 97% anual en términos nominales que se convierte en una tasa efectiva del 154.28% anual (TEA).

Esta TEA del 154% implica que cada mes el capital más los intereses recibidos vuelvan a invertirse. Es decir, cada $10.000 depositados el primer mes el inversor recibirá $797 de interés, el mes 2 el capital será de $10.797, el tercero de $11.657 y así sucesivamente hasta llegar al fin del mes 12 con un capital total de $23.246.

Dato 10,1% Aumento mensual de precios del rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” del índice de precios al consumidor en abril.

Este cálculo supone que la tasa mencionada se mantendrá constante los 12 meses y que el inversor no retirará ni un peso de su inversión. Tomando en cuenta los últimos tres meses, la inflación fue de: 7.7% en marzo, 8.4% en abril y el 14 de junio conoceremos el dato de mayo que tendrá, según analistas, piso de 9%. Si el premio por inmovilizar tu capital 30 días, es del 8% vas a ir perdiendo poder adquisitivo mes a mes. Por supuesto que mientras escribo estos datos, tengo la esperanza (igual que vos) que 10% no sea una constante, pero como aquí no estamos para predecir el futuro, sigamos con los datos…

El dólar oficial subió 7.5% en mayo y volvió a ubicarse por debajo de la inflación del mes. Es el instrumento que más fácilmente puede el Estado regular. Sumada a una debatible intervención sobre los dólares financieros, da cuenta que pasar de peso a dólar, sigue siendo una opción para el ahorrista, pero no para el inversor. Quien invierte espera recibir un retorno, una diferencia por el capital empeñado. El ahorrista sólo cambia de instrumento para resguardar valor.

Inversiones. Ante tanta incertidumbre, la liquidez es prioridad.

Entonces, ¿por qué indicamos que un plazo fijo tradicional es la peor de las opciones en este contexto? En primer lugar porque si las condiciones de tasa cambian mientras vos estás transcurriendo el plazo, quedás desfasado. Piensen en aquel que renovó el plazo fijo el 9 de Mayo, previo al dato de inflación de abril. A ese inversor le movieron la tasa de interés 6 puntos y tuvo que esperar 30 días para mejorar su posición. Y digo más: el tipo de cambio denominado dólar MEP se movió de $435 a $475 en 15 días. Es una suba de 10%. Bestial. Lamentablemente lo único que hacen estos cálculos es dar cuenta de que no tenemos idea de lo que va a pasar durante el mes en curso, con lo cual inmovilizar capital es sin dudas, la peor alternativa siendo que el premio es poco por tanto riesgo.

Aguinaldo: ¿cuáles son las opciones de inversiones?

Con los excedentes de pesos en caja propios del aguinaldo, los ahorristas se debaten cómo hacen para alcanzar ese 10%. Personas y, sobre todo empresas medianamente ordenadas en sus finanzas, comienzan a entender que son pocos los instrumentos puros en pesos para correr la carrera inflacionaria de corto plazo. Si bien el Merval con sus acciones sobrecumplieron esa carrera y hoy están 26% arriba de la inflación en el año, la renta variable no es una alternativa para inversores conservadores.

No tenemos idea de lo que va a pasar durante el mes en curso, con lo cual inmovilizar capital es sin dudas, la peor alternativa siendo que el premio es poco por tanto riesgo. Laura Pereyra, PIN Capital.

Hasta que sea la primera de tus ideas voy a seguir insistiendo en que lo mejor por su ínfimo riesgo, es la caución bursátil. Hoy con una tasa del 81% te deja por debajo de plazo fijo pero para el más conservador de los inversores o para quienes quieran estar fuera del riesgo soberano es una alternativa. Inmovilizo a 7 días y vamos viendo.

Superar ese número del 10% mensual requiere poner manos sobre la gestión, estar activos y mixear instrumentos ajustados por CER, con otros a tasa fija y variable. Dentro de ellos, vamos a mirar bonos soberanos con vencimiento 2023 como el T2X3 o la Letra X18S3. En caso de ir por las letras de tasa fija, las únicas dos LEDEs que hay hoy en mercado: junio (S30J3) y julio (S31L3). Las tasas están un poco por debajo de los estimados de inflación ligeramente por encima de 8% de mayo.

La liquidez manda, grabátelo a fuego. Laura Pereyra, PIN Capital.

Y si querés hacerte la vida más simple, vas directo por un Fondo Común de Inversión que, con gestión activa, te vaya pasando de un instrumento a otro, siempre y cuando ajuste por inflación. El mejor de los mundos: absorbés tasa de inflación y rescatás en 48 horas si pasa algo extraordinario. La liquidez manda, grabátelo a fuego.

*Por Laura Pereyra (PIN Capital).