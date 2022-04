Agustín D’Attellis en Pulso 2022: «Hoy tenemos una foto de distribución horrible en Argentina»

El economista Agustín D’Attellis llegó este jueves a la provincia de Neuquén para participar de las jornadas Pulso 2022, un espacio para debatir «La economía de cara al 2023» organizado en el contexto de los 110 años del diario RÍO NEGRO. El también docente e investigador de la UBA llegó tras la exposición de Carlos Melconian.

D’Attellis se graduó en 1996 como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su Maestría en Economía en el año 2000 en la Universidad Torcuato Di Tella. Es docente e investigador de la UBA y conductor de los ciclos «Economía 4D» en CN 23 y «Hagamos números» en Crónica TV.

Es parte de la nueva generación de economistas que, desde la última década, se abre paso en la escena política nacional. Este jueves aseguró en su paso por la capital neuquina que «la economía está en una situación delicada».

Las frases más destacadas de Agustín D’Attellis

«El gran problema de caracter estructural es, por un lado, la idea del péndulo, una dinámica de los ciclos del stop and go donde la economía empieza a crecer, se encuentra con restricciones y aparecen los ciclos de caída. la argentina tiene una volatilidad altísima en el PBI, un promedio de crecimiento mucho más bajo que los países de la región y un deterioro constante en la últimas décadas».

«Esa lógica de péndulo nos hace bastante mal y eso se junta con otro concepto que es del empate hegemónico donde hay dos fuerzas con capacidad de anularse una a la otra pero ninguna tiene la fuerza para sostenerse en el tiempo»

«La Argentina se debe una reforma tributaria, pero no se puede ir a los extremos».

«Empate hegemónico termina reduciendo de manera peligrosa la caja de herramientas con las que contamos los economistas para solucionar los problemas».

«En lugar de explotar la política de desendeudamiento para adoptar los beneficios de ese desendeudamiento y poder ir al mercado de capitales, terminamos abrazados a una política de patria o buitres».

«La política en esta visión de los extremos termina condicionando herramientas de política económica que recomienda cualquier manual. Se hace muy difícil cuando tenés tantos condicionamientos».

«La respuesta a todo no es más Estado, pero se termina haciendo mucho ojo en el gasto y se tiene que empezar a poner el ojo más en el lago de los ingresos». «Hay que ampliar la base tributaria, pero ahí faltan ideas nuevas. Si el planteo de un sector es ‘no mandés ningún impuesto porque no estamos dispuestos a escucharlo’, bueno, hoy tenemos una foto de distribución horrible en Argentina».

«Creo que hay que hacer una discusión del esquema tributario mucho más eficiente que el que tenemos. Creo también que la foto de distribución es muy mala, que hay sectores que la están pasando muy mal y es por la variable de la inflación».

«No conozco las características del impuesto a la renta inesperada, pero en términos de viabilidad política no le veo ninguna chance de que vaya a terminar siendo aprobada».

«La inflación es un fenómeno multicausal y, además, algunas de las causas que explican la inflación van cambiando su ponderación a lo largo del tiempo. La economía es una ciencia social, muchos pretenden que sea una ciencia exacta, que cierre en un modelito de excel y en realidad depende de dinámicas individuales, sociales, de expectativas».

«La inflación tiene un componente de fordward looking, de mirar para adelante y hay una variable que es la inflación esperada. Esta inflación que está sucediendo hoy la explico por la expectativa sobre ella misma. Este factor hoy está siendo muy estimulado por la política, hay que tener cuidado con esto».

«La inflación empieza a estabilizarse en niveles altos que va complicando la nominalidad y esa nominalidad se hace muy difícil para convivir porque limita el resto de las variables que están muy bien».

«La respuesta al tema inflacionario está siendo una suba de tasas de interés, eso genera una presión devaluatoria en las monedas emergentes y eso complica el tipo de cambio real que eso hace que Argentina quizás deba modificar el tipo de cambio oficial».

«El gran desafío está vinculado con la matriz energética, con atraer inversiones al sector y dejar de disputar en los extremos en donde estamos porque eso no nos va a llevar a ningún puerto».

D’Attellis es economista y docente de la UBA. Foto: Matías Subat.

«Hacen mucho mal estas diferencias (de la coalición del gobierno) y cómo se las está tratando. Lo único que hace es introducir ruido a una economía que necesita ordenarse».

«Hay que ordenar la política, lograr acuerdos que no existen, pero que no creo que sean insalvables».

«La lógica pendular nos lleva al fracaso absoluto, hay que tratar de quebrar esa lógica que está tratando de imponer la agenda de la política. Y la política va a ser mucho más gravitante el año que viene; el momento de sentarse es ahora porque, si la cosa se sigue tensionando, corremos serios riesgos de que esto empiece a desmadrarse y que se ponga mucho más complejo el escenario».

«Cuando hablan de un proyecto de dolarización… Si a algo le falta a la economía argentina son dólares. Es ridículo completamente».

«Es cierto que muy lejos del equilibrio fiscal no podemos estar. Entendamos que hay momentos en que te tenes que alejar de esa situación, acercar más. La deuda no es mala palabra, el mercado de capitales está para asistir los procesos de desarrollo económico».

«Haber modificado la matriz energética para ser exportadores de alimentos y de energía habría cambiado nuestro lugar en esta guerra».

«El FMI está entendiendo algunas cosas de otra manera. También es cierto que en algún punto, por este despelote en el mundo, está permitiendo ganar un poco más de tiempo. Si ese tipo de reformas van a ocurrir o no, me preocupa que algunos economistas o representantes de la política corren al Fondo desde ese lado. Eso no anula que la Argentina deba darse debate de los impuestos, laborales, pero la flexibilización laboral absoluta como la de los 90, ¿terminó dando resultados? No, tuvo resultados horribles. Ahora, ir a la rigidez extrema, tampoco».

«Me preocupa que hay sectores de la oposición que le están queriendo hasta imponer al FMI esas viejas recetas que tenía y que está empezando a revisar en una visión más aggiornada de la cosa».

«¿Por qué no pensar en una moneda digital? Si vamos a plantear ideas disruptivas, me parece algo para empezar a pensar en este marco de modernidad que hablar de recetas de los 60».