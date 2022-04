Melconián: «El 2023 es un penal casi sin arquero para la alianza opositora»

El economista Carlos Melconián pronosticó que las elecciones del año próximo «serán un penal casi sin arquero para la alianza opositora» y reveló que en el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana Ieral de la Fundación Mediterránea «elaboramos un plan» que está a disposición «de todos los políticos».

El exfuncionario de Mauricio Macri abrió las jornadas de economía de Pulso del diario Río Negro que se desarrolla en el hotel del Casino Magic en la ciudad de Neuquén en ocasión de cumplirse los 110 años de Editorial Río Negro.

Sostuvo que los desaciertos de Argentina «que al final del día terminan no plasmándose en resultados concretos que termina en un proceso electoral».

«Cuando más seguro estemos todos, a mi me da menos cagazo personal, a mi me gusta liderar el talento, me gusta tener cuatro número diez y dame también los que metan pata«, dijo al responderse la pregunta sobre el resultado del plan que elabora en el Ieral.

Cuando el conductor de las jornadas Pulso, Diego Penizzotto, le preguntó que respondería si lo llamaban para ser ministro de Economía en 2023 respondió que en la Fundación Mediterránea realizan un programa para todos los políticos del país y por supuesto «que estamos para agarrar, vos pensás que hacemos esto para no agarrar, ni en pedo«.

«Sin guerra el 2000 hubo buenos precios, que en Latinoamericana se usó mal porque se dio rienda suelta al gasto«, diagnosticó y enumeró a los presidentes de los países que a su juicio mal utilizaron los ingresos.

Melconián denostó a los que argumentan que la inflación es multicausal y la emisión porque indicó que no es ideólogo de la emisión más inflación porque «no soy de Chicago, soy zapateril«.

Las definiciones de Melconián

«Hemos aprendido la lección, ganar plata pagando impuestos es sano, por dónde se arranca, son muchas cosas para arrancar como por ejemplo el rol de la justicia, en cada cosa aparece el amparo, hemos visto al presidente de Uruguay para ver qué podemos rescatar de la ley ómnibus, una ley nacional de desregulación, esto no es un programa sectorial para empresarios, pero si tengo que entender donde le aprieta el zapato«

«La loca política de subsidios de los últimos 20 años ya no va más. El subsidio tuvo un deliberado fin político, hasta el 2003 no había subsidios y no nos cagábamos a tiros en la calle«.

«Si digo lo que voy a hacer no me votás, ya murió, hablé con un amigo y me dijo que el 10 de diciembre asumís y en febrero volás por el aire».

«Es más fácil hablar de afuera, cuando yo anticipo estas cosas me pongo el overol de estar adentro. Tampoco hay que autocastrarse, no hay peor gestión que la que no se hace».

Contó que el fenómeno del gradualismo de Mauricio Macri lo desarrolló en un libro y resumió que el gradualismo fiscal y shock monetario, no es recomendable.

«Si los que vengan el 2023 y si me toca estar estoy. No puede venir el diputado mengueche a meterte una denuncia penal solo para meterte en cagazo durante cuatro años, hay pibes que no están en la política que se asustan, esto no va más, no va más pagar mal, la judicialización».

«La tasa inflación va a una suba y la economía a una desaceleración. Los que creen que viene una hiperinflación no quedan satisfechos con mi respuesta. Va a pedalear con el Fondo. El Fondo da el acuerdo y se quiere despegar, ya no son manera de gobernar»

«No se que tienen en la cabeza los que gobiernan, no estoy en la cabeza de ellos».

«Con el diario del lunes somos sabios pero cuando la vacuna no aparecía nos pegábamos un julepe. La política va a tener que decidir y la gente va a castigar con el voto».

«Estos 15 meses van a ser larguísimos. Este gobierno ha entrado en el síndrome de las últimas tres administraciones que es tratar de llegar a la otra orilla».

«Estamos en estanflación desde 2012, no hay mercado de capitales, 7 de informales sobre 21 millones de formalidad, con pánico de liberalismo, están en pelotas»

«Basta de pensar que tomar un plan social como transición hacia un empleo». «En promedio el que sube al colectivo no puede pagar 11 centavos de lo que cuesta el pasaje, todas estas medidas propobres son antipobres, lo que tiene de bueno esto es que está probado».

«Asumo que fui el que propuso la emisión hace 20 años»

«Subsidio va a haber, pero tenés que saber que la luz vale esto, que el colectivo vale esto, que el gas vale esto, el régimen cambiario no va más, esta provincia lo sufre en forma profunda, esta provincia que anda bien, podría andar mejor, porque tienen problemas de macroeconomía».

«Son diez fotos, no me las acuerdo de memoria, el PBI, el gasto público en la Argentina aumentó 50% entre 2008 y 2015, con la mayor presión tributaria de la historia, es más inflación que hoy 50% es un piso».

«Eso derivó cero reserva en el Banco Central, más trabajo informal, más pobreza».

Se preguntó frente a ese panorama cuál es el fantasma de la propuesta de estabilidad con cambio organizaciones mezclado con federalismo y productividad que pronosticó para el 2023.

«Me pongo primero en la fila para el mea culpa».

«Esta provincia no crece más porque no tiene mercado de capitales, sino estallaría».

«En el mundo son lugares de inversión permanente, acá tenemos y no invertimos, estoy escuchando a los especialistas en materia energética»

«Hay que reconstruir el ministerio de Economía, lo hablé con Mauricio Macri, no podés dividir el ministerio en ocho, basta de superministros».



«El ministro debe estar rodeado de integralidad sino va a ser el ministro de la deuda».



«No hay empresa pyme que no tenga un quilombo armado con una cuestión indemnizatorio, en una industria donde el 30% se lo lleva el que instó a hacer quilombo».



«Aparecen posturas extremas porque la gente no quiere escuchar más, no, esta es una elección para la política».



«En 21 millones hay 5,9 millones formales que tienen paritarias, hay 3,5 del sector público que tienen paritaria,y el resto no tiene paritaria el sindicalismo tradicional tiene que entender que hay que ir a una modernización, como lo hizo con las privatizaciones»

Dijo que era un honor presidir el Ieral de la Fundación Mediterráneo para estudiar los problemas del país, sin trabajar para un político determinado. «Todavía sostengo el rol de consultor, siempre es un gusto venir», dijo y felicitó a las autoridades del diario Río Negro en ocasión de los 110 años.

«Nunca en mi vida vi, el FMI». a la mañana votan el acuerdo y a la tarde tienen dudas y avisan el recalibramiento del acuerdo

«Argentina no va a tener una desaceleración de la la argentina, la pandemia es un garrón y lo mismo vale para la guerra, para este país tendría que haber sido ultrarecontra propositivo»

Cuando hablemos qué hay por delante en los próximos meses, al final el 10 de diciembre de 2023 es un punto de partida. Sostuvo que en la Fundación está prohibido decir que no esperaban el panorama nacional económico actual.

Melconian tiene 66 años y fue presidente del Banco Nación desde 2015 a 2017, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Buenos Aires y máster de la Universidad Torcuato Di Tella. También en 2002 fundó la fundación Para el Cambio.

Es desde marzo presidente del Instituto de Estudios Económicos Ieral de la Fundación Mediterránea.