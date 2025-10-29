Alianza Wallbit y Santander: paso a paso para ingresar dólares al país como exportador de servicios

Una nueva alianza entre Wallbit y Santander busca simplificar el proceso para que los exportadores de servicios puedan ingresar sus dólares al sistema bancario argentino. La propuesta, orientada a trabajadores remotos, freelancers y creadores de contenido, permite la acreditación de divisas directamente en cuentas de ahorro en dólares de Santander, bajo un esquema más ágil y con menores costos.

La iniciativa cobra especial relevancia tras la reciente eliminación del límite anual de 36.000 dólares para acreditar divisas en el mercado local. Esto otorga a los exportadores de servicios mayor libertad para facturar sus servicios sin restricciones previas, en un marco operativo que las empresas buscan optimizar con esta integración.

Según informaron ambas compañías, la solución conjunta garantiza la gestión eficaz de transferencias transfronterizas. Los usuarios podrán conservar sus ingresos en moneda extranjera en una cuenta local, con la ventaja de la trazabilidad y visibilidad de cada operación, minimizando costos operativos.

Caja de ahorro en dólares en el Santander: cómo funciona la operatoria

El proceso, diseñado para reducir fricciones, comienza con la recepción del pago en la cuenta de Wallbit en Estados Unidos. Posteriormente, desde la aplicación de Wallbit, el usuario selecciona la opción de retiro directo a Santander bajo el concepto de «exportación de servicios».

Una vez vinculado el CBU de la caja de ahorro en dólares de Santander —con validación de titularidad de la cuenta—, el usuario confirma el monto y la operación. Wallbit se encarga de enviar los fondos, y Santander notifica por correo electrónico la recepción de la transferencia, que puede tardar entre uno y tres días hábiles.

Finalmente, el exportador debe ingresar a su homebanking en Santander, buscar la operación pendiente en «Cobros del exterior» y liquidarla bajo el concepto «Servicios», adjuntando la factura correspondiente. Si la liquidación se realiza antes de las 15 horas, los fondos se acreditan en el mismo día; de lo contrario, se acreditan al día siguiente. Detallaron que la integración técnica elimina la necesidad de gestionar códigos SWIFT complejos.

El Banco Central suprimió el tope anual de 36.000 dólares

La operatoria se enmarca en el régimen de exportación de servicios, una figura tributaria que permite a profesionales que prestan servicios basados en conocimiento al exterior cobrar sus honorarios en moneda extranjera. Este régimen facilita la tributación y no exige la conversión inmediata de las divisas a pesos, buscando promover la formalización y el ingreso de moneda extranjera al país.

La propuesta conjunta de Wallbit y Santander se posiciona como una vía para aprovechar este marco, aportando agilidad y respaldo a las transacciones, en línea con la medida del Banco Central que suprimió el tope anual de 36.000 dólares para la acreditación de fondos.

Registro y asistencia contable

Para acceder a los beneficios de esta alianza, es necesario estar registrado como exportador de servicios. Este trámite se realiza de forma online en el portal de AFIP/ARCA, utilizando CUIT y Clave Fiscal.

Para aquellos que encuentren el proceso complejo o no dispongan de tiempo, las empresas sugieren contactar a Lannis, un partner experto en asistencia contable especializada en trabajo remoto y exportación de servicios. Los clientes de Wallbit pueden acceder a sus servicios con un 20% de descuento utilizando un código promocional específico.