Rolando Figueroa viaja a Brasil y no estará en la reunión con Milei: quién lo reemplaza y cómo es la agenda

El gobernador Rolando Figueroa no participará este jueves de la reunión convocada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada para comenzar el proceso de diálogo tras su triunfo en las elecciones legislativas del domingo pasado. El mandatario neuquino tiene en agenda un viaje a Brasil para buscar inversiones para la provincia, pero enviará a un representante de su gestión en su lugar, según se informó a Diario RÍO NEGRO.

Se trata de la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, quien asistirá en representación de Neuquén al encuentro en Balcarce 50. La diputada actúa como virtual vicegobernadora desde la destitución de Gloria Ruiz y es la primera en el orden de sucesión y quien reemplaza al gobernador en su ausencia.

La reunión se realizaría mañana a las 17 en la Casa Rosada con representantes de entre 15 y 17 provincias.

Durante su discurso tras el triunfo electoral, Milei anticipó el domingo el tono de la convocatoria: «Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo», dijo.

La agenda de Rolando Figueroa en Brasil

En cuanto a Rolando Figueroa, viajará a Brasil para promocionar los recursos energéticos, turísticos y productivos que genera la provincia y «que pueden ser atractivos para el vecino país». El principal interés está en poder exportar el gas de Vaca Muerta, para lo cual ya se vienen haciendo gestiones desde el año pasado, además de promocionar los destinos de invierno y productos patagónicos como los vinos que se elaboran en Neuquén.

Como parte de la agenda, el gobernador participará de la OTC Brasil – Offshore Technology Conference 2025 junto al intendente de la capital, Mariano Gaido. Este evento se realizará en Río de Janeiro.

«Nosotros tenemos una oportunidad ya que Brasil se está quedando sin gas, sobre todo la industria de San Pablo. Estamos trabajando con un conjunto de empresarios que quieren avanzar en este sentido», afirmó Figueroa.

Además, el gobierno realizará una jornada este jueves dedicada a Neuquén para mostrar a inversores las posibilidades de inversión en gas, petróleo, turismo y gastronomía. «Han venido varios empresarios neuquinos de cada rubro», anticiparon.

Previo al viaje, Figueroa se reunió ayer con el flamante canciller, Pablo Quirno, a quien le ratificó «la intención de abastecer con gas neuquino al sur del vecino país».