La reforma laboral y tributaria, la llave del Gobierno para consolidar el plan económico

El resultado electoral del domingo generó un fuerte alivio en los mercados, que respondieron con «euforia» en las primeras dos jornadas de la semana. Ahora, con la mira puesta en consolidar el plan económico, el Gobierno convocó a los gobernadores para avanzar en las reformas laboral, tributaria y previsional, que marcan el próximo objetivo oficialista.

Según analizó el economista Pablo Wende, en su columna en Río Negro Radio, tras el resultado electoral, «el Gobierno no quiere perder tiempo» y ya prepara la «gran discusión de leyes claves». En ese objetivo se enmarca la «convocatoria a 15 gobernadores» con el fin de «trabajar en una agenda conjunta».

El objetivo es avanzar en el Congreso con la convocatoria a sesiones extraordinarias. «La idea es aprovechar el verano» para sacar las «famosas reformas estructurales», detalló Wende.

El analista explicó que se trata de «temas álgidos y complejos» que incluyen la reforma tributaria, la reforma laboral y, posteriormente, la reforma previsional. Sostuvo que, pese a la dificultad, existe un entendimiento generalizado de que «hay que modernizar a Argentina tanto en materia tributaria como en materia laboral», y recordó que el país «no genera empleo genuino hace 15 años».

Vencimiento clave y oferta de dólares

En el plano financiero inmediato, Wende señaló que el Gobierno enfrenta hoy una «importante licitación» por un vencimiento de 12 billones de pesos en Letras y títulos. Anticipó que la estrategia oficial será «renovarla parcialmente» para «volcar más pesos en el mercado» y ayudar a bajar la tasa de interés.

Respecto al dólar, que se mantiene estable en $1500, el analista indicó que actualmente «no hay oferta de dólares genuina». Atribuyó esto a que la cosecha fina ingresará recién a fin de año.

Wende subrayó que una de las «exigencias importantes» que mirará el mercado es que el Gobierno logre «acumular reservas», ya que Argentina «sigue teniendo un problema serio ahí». Sin embargo, destacó que las perspectivas de ingreso de divisas son positivas, ya que el país «se encamina a una mega cosecha» que podría aportar 6.000 millones de dólares adicionales.

