ANSES: cómo será el calendario de pago de marzo

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pago de las asignaciones durante marzo de 2022 que llegaron con un aumento del 12,28%. Conocé cuánto te toca cobrar la Tarjeta Alimentar, jubilaciones, AUH, AUE, desempleo y más, según tu último número del DNI, sin necesidad de ingresar a Mi ANSES.

Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo cobran en marzo 2022

Los jubilados y pensionados ANSES con haberes que no superen los $32.630,40

DNI terminados en 0: 9 de marzo de 2022.

DNI terminados en 1: 10 de marzo de 2022.

DNI terminados en 2: 11 de marzo de 2022.

DNI terminados en 3: 14 de marzo de 2022.

DNI terminados en 4: 15 de marzo de 2022.

DNI terminados en 5: 16 de marzo de 2022.

DNI terminados en 6: 17 de marzo de 2022.

DNI terminados en 7: 18 de marzo de 2022.

DNI terminados en 8: 21 de marzo de 2022.

DNI terminados en 9: 22 de marzo de 2022.

Los jubilados y pensionados ANSES con haberes que superen los $32.630,40

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo de 2022.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo de 2022.

DNI terminados en 4 y 5: 28 de marzo de 2022.

DNI terminados en 6 y 7: 29 de marzo de 2022.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo de 2022.

Jubilados de ANSES: cuánto cobran en marzo 2022

Con el aumento que comenzó a regir a partir de marzo 2022, el monto mínimo para los jubilados y pensionados de ANSES pasó a ser de $32.630,40, mientras que el máximo es de $219.103,19.

AUH de ANSES: fechas de cobro marzo 2022

DNI terminados en 0: miércoles 9 de marzo

DNI terminados en 1: jueves 10 de marzo

DNI terminados en 2: viernes 11 de marzo

DNI terminados en 3: lunes 14 de marzo

DNI terminados en 4: martes 15 de marzo

DNI terminados en 5: miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6: jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7: viernes 18 de marzo

DNI terminados en 8: lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9: martes 22 de marzo

AUE de ANSES: fechas de cobro marzo 2022

DNI terminados en 0: jueves 10 de marzo

DNI terminados en 1: viernes 11 de marzo

DNI terminados en 2: lunes 14 de marzo

DNI terminados en 3: martes 15 de marzo

DNI terminados en 4: miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 5: jueves 17 de marzo

DNI terminados en 6: viernes 18 de marzo

DNI terminados en 7: lunes 21 de marzo

DNI terminados en 8: martes 22 de marzo

DNI terminados en 9: miércoles 23 de marzo

Pensiones no Contributivas ANSES: cuándo cobro en marzo 2022

DNI terminados en 0 y 1: 2 de marzo de 2022.

DNI terminados en 2 y 3: 3 de marzo de 2022.

DNI terminados en 4 y 5: 4 de marzo de 2022.

DNI terminados en 6 y 7: 7 marzo de 2022.

DNI terminados en 8 y 9: 8 de marzo de 2022.

Pensiones No Contributivas ANSES: los montos para marzo 2022

Pensión no Contributiva por Invalidez: $22840,78

Pensión no Contributiva para Madres de siete hijos o más: $32.629,69

Pensión no Contributiva por Vejez: $22.723,13

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $26.103,75

Asignaciones de Pago Único

Se pagarán en dos quincenas a todos los documentos. Así, la primera quincena se paga entre el 10 de marzo y el 4 de abril. En tanto, la segunda se paga entre el 22 de marzo y el 4 de abril.

Asignaciones Familiares PNC

Algo similar ocurre con las Asignaciones Familiares PNC que se pagan a todas las terminaciones del DNI entre los días 9 de marzo y 4 de abril.

Programa Hogar de ANSES: fechas de cobro marzo 2022

DNI terminados en 0: miércoles 9 de marzo

DNI terminados en 1: jueves 10 de marzo

DNI terminados en 2: viernes 11 de marzo

DNI terminados en 3: lunes 14 de marzo

DNI terminados en 4: martes 15 de marzo

DNI terminados en 5: miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6: jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7: viernes 18 de marzo

DNI terminados en 8: lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9: martes 22 de marzo

Complemento SUAF de ANSES marzo 2022: calendario de cobro

DNI terminados en 0: miércoles 9 de marzo

DNI terminados en 1: jueves 10 de marzo

DNI terminados en 2: viernes 11 de marzo

DNI terminados en 3: lunes 14 de marzo

DNI terminados en 4: martes 15 de marzo

DNI terminados en 5: miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6: jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7: viernes 18 de marzo

DNI terminados en 8: lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9: martes 22 de marzo

Aumentos de ANSES para marzo 2022: de cuánto es

En marzo de 2022 la ANSES aplicó el aumento del 12,28% para jubilaciones y pensiones, entre otras prestaciones. Cabe remarcar que este incremento llevó el haber mínimo jubilatorio a $32.630,40. Sin embargo, no es la única suba ya que también se incrementan los montos de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo, que pasaron de los $5.677 a $ 6.375 desde este mes.