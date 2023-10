Aumento del dólar tarjeta y turista: cómo afecta los gastos con tarjetas de crédito y de débito

Este martes inició con novedades en materia cambiaria. El Gobierno decidió encarecer y unificar el dólar tarjeta, turista y solidario, llevándolos a $731 mediante la aplicación de un recargo del 25% en concepto de percepción del impuesto a los bienes personales. La medida impacta en las transacciones realizadas con tarjetas de débito y de crédito en el exterior.

Entre las operaciones que se encarecerán tras esta devaluación fiscal están la compra de pasajes desde y hacia países extranjeros, las compras en plataformas del exterior (por ejemplo, aquellas con entrega puerta a puerta), la contratación de servicios de streaming (Netflix, Spotify, etc), y los gastos de turismo realizados en otros países.

El nuevo tipo de cambio de $731 por dólar se aplica sobre todas las transacciones hechas con no residentes, y ya no rige la diferenciación según si se supera o no el cupo de U$S 300 de gastos mensuales acumulados.

El impacto en gastos con tarjetas de crédito y débito

El recargo impactará en las operaciones en moneda extranjeras pagadas con tarjetas de débito y de crédito realizadas desde este martes. Sin embargo, en el caso de las tarjetas de crédito puede afectar a operaciones realizadas con anterioridad.

Ello se debe a que la conversión a pesos se hace al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre del resumen y no al tipo de cambio vigente al momento en que la transacción se realizó.

Así, quienes ya hayan realizado compras pero cuyas tarjetas aún no hayan cerrado deberán pagar por dólar gastado entre un 10% y un 14% más, a raíz de estas nuevas medidas.