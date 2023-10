Se encarecen las transacciones en el exterior: el Gobierno subió el dólar tarjeta, turista y solidario

La semana comenzó con un cimbronazo en el mercado cambiario informal, y el dólar blue se disparó y superó ampliamente la barrera de los $900 este lunes. Para acortar brechas entre tipos de cambio, el Gobierno decidió llevar adelante una nueva devaluación fiscal, y encarecer el dólar tarjeta, el dólar Qatar y el dólar ahorro.

Según la Resolución 5430/2023, publicada este martes a primera hora, a las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito con residentes en el exterior se les comienza a aplicar un recargo adicional del 25% en concepto de percepción del impuesto a los bienes personales.

Dólar tarjeta, solidario y turista: qué cambia

Los cambios que rigen desde hoy en el mercado cambiario implican una nueva devaluación del tipo de cambio y asimismo una pequeña simplificación.

Hasta ayer, a las operaciones realizadas en el exterior y abonadas con tarjetas se les aplicaba dos tipos de cambio. Por un lado, si el gasto mensual no superaba los U$S 300, correspondía hacer la conversión a pesos con el llamado «dólar tarjeta», que surgía de sumar al tipo de cambio oficial minorista un 30% de impuesto PAIS y un 45% de percepción por impuesto a las ganancias. Por el otro, si el gasto mensual superaba los U$S 300, se aplicaba el dólar Qatar o dólar turista, que surgía de adicionar al dólar tarjeta un 5% de percepción por impuesto a los bienes personales.

Dato 25% Es la percepción del impuesto a los bienes personales que pagarán las transacciones con tarjetas en el exterior.

A partir de ahora, a todas las transacciones con tarjetas en el exterior se aplica el mismo tipo de cambio, resultante de aumentar del 5% al 25% la percepción por impuesto a los bienes personales, con lo que el dólar tarjeta y el dólar Qatar pasan a tener la misma cotización.

Así, el dólar tarjeta aumenta un 13,8% y pasa de $642,57 a $731, mientras que el dólar Qatar se incrementa un 10,6% y pasa de $660,92 a $731.

Con estos cambios se encarece también el dólar ahorro, es decir, la compra del cupo mensual de U$S 200 por canales oficiales. También habrá que pagar por dólar comprado $731.

Dato $731 Es la cotización del dólar tarjeta, turista y solidario desde este martes 10 de octubre.

Cabe recordar que tras la devaluación posterior a las elecciones PASO del 13 de agosto, el Gobierno había resuelto disminuir del 25% al 5% la percepción del impuesto a los bienes personales en el llamado dólar Qatar o turista. Hoy se decidió dar marcha atrás y hacer extensivo ese tributo a todas las operaciones con no residentes pagadas con tarjetas.

A partir de 2024, se podrá solicitar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la devolución de las percepciones, erosionada por una inflación que corre a dos dígitos mensuales.