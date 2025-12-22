Bajó el riesgo país y el Merval cerró neutro en el inicio de la semana: los ADRs operaron con tendencia mixta

El mercado financiero argentino comenzó la semana corta de Navidad con movimientos cautelosos en el segmento de renta variable, aunque con buenas noticias por el lado de la deuda soberana. El índice S&P Merval finalizó la jornada casi sin cambios, registrando un leve retroceso, en una rueda donde los inversores optaron por la prudencia.

Según datos de Rava Bursátil, el índice S&P Merval en la plaza local se acopló a la tendencia correctiva y bajó un 0,10%, ubicándose en los 3.136.089,83 puntos.

El dato del día: el riesgo país volvió a bajar

La tendencia positiva se mantuvo en los bonos soberanos, lo que permitió una nueva baja en la sobretasa que paga la deuda argentina. El Riesgo País, medido por el JP Morgan, retrocedió 3 unidades respecto al cierre anterior (-0,50%) y finalizó en 570 puntos básicos.

Wall Street: cómo operaron los ADRs

En la plaza de Nueva York, los papeles de las empresas argentinas operaron sin una tendencia unificada. El sector industrial logró desacoplarse de las bajas que afectaron a las tecnológicas y a parte del segmento energético.

A continuación, el detalle de las variaciones más relevantes del día:

Las que más subieron:

Ternium (TX): +3,33%

+3,33% Loma Negra (LOMA): +1,43%

+1,43% Tenaris (TS): +1,06%

+1,06% Corporación América (CAAP): +0,98%

+0,98% Banco Macro (BMA): +0,90%

Las que más bajaron:

Globant (GLOB): -1,77%

-1,77% Transportadora de Gas del Sur (TGS): -1,52%

-1,52% IRSA: -1,29%

-1,29% Cresud (CRESY): -1,02%

-1,02% Edenor (EDN): -1,01%

El contexto: el oro alcanzó valores récord

La jornada financiera estuvo marcada por un clima global donde el oro alcanzó valores récord, lo que impactó favorablemente en la valuación de las reservas del Banco Central, según reportaron desde la entidad a Infobae.

Este factor externo, sumado a la estabilidad cambiaria y el afianzamiento de los bonos en dólares, brindó un marco de solidez a pesar de la toma de ganancias puntual en algunas acciones líderes.

El mercado sigue atento a la acumulación de divisas, un dato clave para sostener la racha alcista de la deuda soberana.